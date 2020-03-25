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Перенос Олимпиады в Японии

Абэ и Трамп договорились тесно сотрудничать над полноценным проведением Олимпиады в Токио

Президент США высоко оценил решение о переносе Игр, назвав его "мудрым и прекрасным"

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели в среду телефонные переговоры, в ходе которых обсудили решение о переносе на год из-за пандемии коронавируса проведения летних Олимпийских Игр в Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что лидеры двух государств пришли к единому мнению, что "полноценное проведение Олимпийских Игр станет доказательством того, что человечеству удалось победить коронавирус", а также договорились продолжить всестороннее сотрудничество по этой проблеме, включая вопрос продвижения совместных исследований и разработок в области создания лекарства от коронавируса.

Сообщается, что президент США очень высоко оценил решение о переносе Игр, назвав его "мудрым и прекрасным".

Абэ во вторник предложил отложить Олимпиаду в Токио на один год в связи с пандемией коронавируса. Соревнования пройдут не позднее лета 2021 года. Игры должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
ЯпонияСШААбэ, СиндзоТрамп, ДональдПеренос Олимпиады в Японии
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Японская оппозиция требует от премьера разъяснений по поводу переноса Олимпиады
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 24 марта в телефонном разговоре с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом предложил отложить Олимпиаду в Токио на один год из-за проблем, связанных с глобальным распространением коронавируса
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