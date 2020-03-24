Коронавирус - чемпион 2020 года. Олимпийские игры в Токио отложили до лучших времен

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Токио в 2020 году Олимпийские игры не проведет. Так решило руководство Японии и Международного олимпийского комитета (МОК). Договоренность об их переносе на следующий год была достигнута в ходе телефонного разговора главы МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем оргкомитета Олимпийских игр Ёсиро Мори. Решение было принято 24 марта - ровно за четыре месяца до предполагаемого старта Игр. Стороны пришли к пониманию, что в оставшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, вызванных новым коронавирусом.

Тем более что инфекция продолжает активно распространяться по планете. Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что пандемия ускоряется, число заразившихся уже перевалило за 300 тыс. человек. В Африке, Океании и некоторых странах Южной Америки эпидемия только набирает обороты. В таких условиях продолжать подготовку к соревнованиям, в которых должны выступить 11 тыс. спортсменов со всего мира, было бессмысленно. Как и проводить их без зрителей. Без дат Главный вопрос теперь - когда пройдут Олимпийские игры? Пока известно лишь, что их впишут в промежуток с января по август 2021 года. Поскольку Игры летние, очевидно, что начаться они смогут не раньше апреля. "Что касается точных сроков проведения Олимпиады, то мы не обсуждали этот вопрос с премьер-министром Японии, - сказал Бах спустя два часа после беседы с Абэ. - Он будет обсуждаться координационной комиссией МОК и оргкомитетом Игр. Есть различные сценарии, сейчас необходимо сложить пазл из очень большого числа кусочков. Совместить их вместе невозможно за время телефонного звонка". На решение всех вопросов, связанных с переносом, МОК взял четыре недели. "Олимпиада - это самое сложное с точки зрения организации спортивное событие", - заметил глава МОК.

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МОК действительно предстоит решить много задач. Необходимо согласовать дату проведения Игр с основным телевизионным вещателем, с организаторами, с международными федерациями, у которых на следующий год уже запланированы свои крупные турниры, включая чемпионаты мира, и, наконец, со спортсменами, которых МОК считает ядром олимпийского движения. Их призывы отложить проведение Игр, особенно громко звучавшие в последние дни, также сыграли важную роль в принятии решения, которое Бах многократно назвал беспрецедентным. Такого в истории олимпийского движения раньше и правда не было. В связи с мировыми войнами отменялись Игры в 1916, 1940 и 1944 годах, но никогда еще они не переносились. Ни из-за теракта на Олимпиаде в Мюнхене, ни из-за политических бойкотов в 1980 и 1984 годах. "Сравнивать всегда опасно, поскольку это можно по-разному интерпретировать, - сказал Бах. - Считаю, что неправильно сравнивать перенос Игр с отменой в связи с войнами. Людские страдания во время войн вообще сложно с чем-то сравнить. Но что я могу сказать точно, так это то, что случай беспрецедентный - олимпийское движение впервые столкнулось с переносом Игр". Луч надежды Такой же беспрецедентной, но в хорошем смысле этого слова, считал Бах готовность Токио к Олимпиаде. Когда еще ничего не предвещало беды, он искренне комплиментарно отзывался о работе оргкомитета и властей Японии. Тем обиднее всем, что Игры, которые должны были стать праздником спорта, в итоге перенесены минимум на год.

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В качестве символа успеха предстоящих Игр МОК решил оставить в Японии олимпийский огонь, который начал свое путешествие по стране на этой неделе. "Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для всего мира в эти неспокойные времена, поэтому олимпийский огонь может стать светом в конце темного туннеля, в котором мир находится в настоящее время, - отмечается в сообщении МОК. - Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии". Также было решено, что игры сохранят название - "Токио-2020". Паралимпийские игры, которые должны были состояться следом за Олимпиадой, также перенесены на следующий год. "Когда Паралимпийские игры действительно состоятся в Токио в следующем году, они станут впечатляющим глобальным праздником для человечества, которое снова соберется вместе как единое целое, - сказал глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. - Тем временем мы будем тесно взаимодействовать и работать с нашим спортивным сообществом и национальными паралимпийскими комитетами, пострадавшими от этой отсрочки". Решение перенести Игры нашло поддержку у международных федераций, в том числе по легкой атлетике и плаванию, в которых будет разыграна почти треть всех наград. Россия согласна Поддержали решение отложить проведение Олимпиады и в России. Главный вопрос сейчас - как перекроить подготовку спортсменов к главному старту теперь уже пятилетия после ослабления режима карантина?

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"В настоящее время большинство членов сборных находятся на базах, мы взаимодействуем с федерациями по решению вопроса дальнейшего тренировочного процесса и возобновления соревнований, - сказал ТАСС министр спорта России Олег Матыцин. - Мы будем делать максимально все возможное, чтобы обеспечить непрерывность тренировочного процесса. Спортсмены в этом нуждаются, и этот цикл не должен прерываться". Причем для многих спортсменов по всему миру актуальным остается вопрос подготовки не к Играм в Токио, а к квалификационным соревнованиям к ним. На сегодня разыграно только 57% олимпийских лицензий, так что вопрос отбора так же остро стоит в повестке международных организаций и МОК. Многие старты были перенесены, и вопрос, когда они состоятся, тоже требует пояснения. "ОКР продолжит подготовку к Играм в Токио в полном формате с учетом изменившихся сроков проведения, - отметил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Мы также продолжим вести все необходимые консультации с МОК и другими международными организациями для обеспечения конструктивного диалога по всем актуальным вопросам".

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