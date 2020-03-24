Ганус: решение МОК перенести Олимпиаду позволит РФ избежать неприятных сюрпризов в CAS

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год позволит России сформировать команду на Игры в спокойном режиме с учетом решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"РУСАДА приветствует решение МОК перенести Олимпиаду из-за пандемии коронавируса, - сказал Ганус. - Нужно также учитывать, что нас ждет впереди, я имею в виду окончание слушаний в CAS. Могут быть вынесены дополнительные критерии к нашим спортсменам, претендующим на участие в Олимпийских играх. И нельзя было исключать того, что мы не успели бы в очень сжатый срок адаптироваться к этим требованиям, несмотря на всю целенаправленную работу, которую мы сейчас ведем".