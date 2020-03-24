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Перенос Олимпиады в Японии

Ганус: решение МОК перенести Олимпиаду позволит РФ избежать неприятных сюрпризов в CAS

Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год позволит России сформировать команду на Игры в спокойном режиме с учетом решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"РУСАДА приветствует решение МОК перенести Олимпиаду из-за пандемии коронавируса, - сказал Ганус. - Нужно также учитывать, что нас ждет впереди, я имею в виду окончание слушаний в CAS. Могут быть вынесены дополнительные критерии к нашим спортсменам, претендующим на участие в Олимпийских играх. И нельзя было исключать того, что мы не успели бы в очень сжатый срок адаптироваться к этим требованиям, несмотря на всю целенаправленную работу, которую мы сейчас ведем".

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"Времени у нас на это было бы крайне мало. Если предположить, что решение CAS будет вынесено в мае, а в начале июля должны были закрываться заявочные списки на Олимпиаду, то существовал риск не успеть. Поэтому сейчас будет лучше всем, если спортсмены будут спокойно готовиться, а мы будем их тестировать в спокойном режиме", - сказал собеседник ТАСС.

За два месяца до Игр-2018 российским спортсменам, которые должны были выступать Пхёнчхане без флага своей страны, были выдвинуты дополнительные антидопинговые критерии. Каждый кандидат на участие в той Олимпиаде должен был до начала соревнований пройти определенное количество тестирований. Вполне вероятно, что подобного рода требования в случае проигрыша в CAS могли быть выдвинуты к российским спортсменам и сейчас.

"Пандемия коронавируса очень препятствует в настоящее время полноценному антидопинговому контролю. Сейчас режим контроля изменился по причине отмены соревнований, часть спортсменов и вовсе находится в карантине. Мы делаем все возможное, чтобы полноценно продолжать свою работу, параллельно делая все, чтобы защитить наших инспекторов допинг-контроля и наших спортсменов от угрозы поражения коронавирусом", - подчеркнул Ганус.

WADA 9 декабря 2019 года лишило РУСАДА статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит CAS. Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

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