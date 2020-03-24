Тарпищев назвал разумной инициативу японской стороны принять решение по Олимпиаде заранее

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) после переговоров между президентом организации Томасом Бахом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ объявил о переносе соревнований на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Бах поддержал идею Абэ о переносе Игр на 2021 год.

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Член Международного олимпийского комитета (МОК) и президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал разумной инициативу японской стороны о принятии решения о переносе Олимпиады 2020 года сейчас, а не в мае. Об этом Тарпищев рассказал ТАСС.

"МОК думал вынести решение в мае, а сейчас - это разумная инициатива японцев. С позиции здоровья всех - болельщиков и спортсменов - это правильное решение. Перенос Олимпиады не скажется на доходах МОК, до 2028 года контракты заключены, приход средств, когда пройдет Олимпиада, будет огромным в любом случае. Другой вопрос - текущие финансы, но и тут не должно быть сложностей", - отметил Тарпищев.

"Для нас главный вопрос, когда мы начнем готовиться, и теннисисты, и все спортсмены. Но на сегодняшний день главное - сохранить здоровье, беречь спортсменов и себя", - добавил собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.