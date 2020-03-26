Власти Абхазии рассчитывают на увеличение турпотока в страну в 2020 году

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Власти Абхазии, где нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом и приняты необходимые меры безопасности в связи с пандемией, рассчитывают, что этот фактор может повлиять на увеличение турпотока в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС в интервью избранный президент Абхазии Аслан Бжания.

"У нас 9 млн человек пересекают границу между Абхазией и Россией в год. На границе установлен тепловизор, определено четыре медучреждения, они готовы к принятию тех, кто, возможно, заболеет. Сегодня такой угрозы нет, предпринимаются действенные необходимые меры, будем надеяться на то, что этих мер будет достаточно для того, чтобы это явление не стало проблемой. Если мы такое положение дел сумеем сохранить [отсутствие зарегистрированных фактов заразившихся], то это будет способствовать расширению туристического потока к нам в страну, и я рассчитываю, что это будет одним из факторов, способствующих принятию решения в пользу Абхазии", - сказал Бжания.

Он добавил, что в Абхазии заготовлено определенное количество необходимых препаратов для лечения, налажено собственное производство медицинских масок. "Лаборатория по выяснению и установлению этого вируса работает. Она протестирована, ей дана хорошая оценка. Были здесь представители международных медицинских организаций и остались очень довольны", - добавил собеседник агентства.