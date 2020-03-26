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Распространение коронавируса нового типа

Посольство в РФ: имеющие близких родственников в России белорусы могут въезжать в страну

Речь идет о лицах, являющихся членами семьи

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Граждане Белоруссии, имеющие в России близких родственников - граждан РФ, смогут въезжать на территорию страны, несмотря на закрытые границы. Об этом сообщили в четверг в посольстве Белоруссии в Москве.

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"Граждане Беларуси, имеющие близких родственников в России, смогут въезжать в Российскую Федерацию, несмотря на временно закрытые границы", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства.

В диппредставительстве пояснили, что речь идет о "лицах, являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации".

Россия была вынуждена ввести ограничения на пересечение границы с Белоруссией из-за непринятия Минском достаточных мер для борьбы с распространением коронавируса с территории третьих стран. В своем сообщении пресс-служба кабмина РФ 16 марта заявила, что ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Белоруссии вводятся прежде всего по причине непринятия белорусскими органами государственной власти рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств.

Теги
БелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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