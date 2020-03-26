Помощь бедным, спасение экономики, солидарность: о чем говорили лидеры G20

Лидеры наиболее влиятельных и развитых стран мира 26 марта провели встречу в удаленном формате. Главная тема — борьба с пандемией коронавируса в глобальном масштабе.
Стороны согласовали заявление о единстве перед лицом опасности. Российский лидер Владимир Путин предложил подумать о создании фонда помощи странам, затронутым эпидемией.
Помимо главы государства с российской стороны в обсуждении приняли участие министр финансов Антон Силуанов и шерпа (доверенное лицо президента по G20) Светлана Лукаш. Российская делегация выходила на связь из подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огарево.
Что предлагает Россия
Президент Владимир Путин заявил, что считает необходимым мораторий на введение санкций против стран, пострадавших от пандемии.
"Важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", — сказал он. По мнению главы российского государства, из-под действия санкций следует вывести товары первой необходимости, а также денежные потоки, связанные с их приобретением. "Прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от пандемии", — добавил российский лидер. По словам Путина, "это вопрос о жизни и смерти людей, чисто гуманитарный вопрос".
Российский лидер призвал мир готовиться к более серьезному экономическому кризису, чем тот, который имел место в 2008–2009 годах.
"Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями <...> а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию", — заявил Владимир Путин.
Саудовская Аравия призывает к сплоченности
Принимающей стороной виртуальной встречи выступила Саудовская Аравия. Глава государства король Сальман бен Абдель Азиз призвал дать глобальный ответ всемирному кризису, вызванному пандемией.
Еще перед началом встречи пресс-служба монарха распространила его официальное заявление. "Я надеюсь, что инициативы лидеров "двадцатки" будут отвечать чаяниям народов мира", — обратился к участникам Сальман.
По его словам, "мир ждет от "двадцатки" сплочения для противодействия коронавирусу", в то время как тот "приносит страдания многим во всем мире и требует от нас принятия решительных мер на различных уровнях".
Китай защищает глобальные экономические связи
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны "Большой двадцатки" сохранить связность мировой экономики в условиях начавшегося кризиса. По мнению политика, под угрозой — глобальные производственные цепочки, в которые встроена в том числе его страна. По словам Си Цзиньпина, "эпидемия нанесла серьезный удар по глобальному производству и спросу. Все страны должны вместе проводить макрополитику для того, чтобы создать импульс и прекратить замедление мировой экономики".
Чтобы достичь этой цели, глава КНР предложил сделать более эффективной "фискальную и монетарную политику, усилить контроль и согласованность в финансовой сфере и совместно защитить стабильность глобальных производственных цепочек".
Австралия заступается за бедных
Премьер Австралии Скотт Моррисон обратил внимание лидеров G20 на опасное положение, в котором оказались беднейшие страны мира, вынужденные вести борьбу с пандемией, но не имеющие достаточно ресурсов для этого. Политик призвал ввести ограничения в торговле, вызванные вспышкой заболевания, в правовое русло.
"Группа стран G20 играет важную роль, помогая развивающимся странам преодолеть кризис в экономике и в области здравоохранения. Но, несмотря на то, что для Австралии ее тихоокеанские партнеры останутся в центре внимания, работая вместе, мы можем консолидировать усилия и помочь странам, которые нуждаются в нашей поддержке", — подчеркнул Моррисон.
Аргентина взывает к солидарности
Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал страны "Большой двадцатки" к созданию всемирного фонда гуманитарных чрезвычайных ситуаций. Политик призвал к подписанию "большого пакта глобальной солидарности", направленного против угроз, связанных с распространением корнавируса.
"Чрезвычайная ситуация, отмеченная смертями, обязывает нас к созданию международного фонда гуманитарной чрезвычайной ситуации, который позволил бы встретить более подготовленными ту ситуацию, с которой мы сталкиваемся".
ЮАР ждет решительных действий
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал мировое сообщество к сплоченности.
"Решительные и скоординированные действия являются ключом к защите людей, обеспечению стабильности мировой экономики и финансовых рынков, укреплению доверия и предотвращению глубокого и продолжительного спада. Пандемия нового коронавируса вызвала со стороны правительства G20 беспрецедентную серию ответных действий как в области здравоохранения, так и экономики", — заявил политик.
Южная Корея: откройте границы для врачей
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил странам "двадцатки" сделать исключение из ранее введенных ими карантинных мер для лиц, "значимых" для борьбы с пандемией коронавируса нового типа: ученых, медицинских работников и деятелей бизнеса.
Мун Чжэ Ин также подчеркнул, что его страна готова поделиться с международным сообществом "успешной моделью реагирования" на вспышку инфекции.
Япония надеется на чудесную вакцину
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на создание лекарства, которое позволило бы победить пандемию, и призвал ускорить работу над ним. По словам политика, его страна получила поддержку от междунаодного сообщества в вопросе о переносе Олимпийских игр, которые должны были состояться этим летом в Токио.
Индонезия: не стать беднее, чем мы были
Президент Индонезии Джоко Видодо призвал страны — участницы "Большой двадцатки" сосредоточиться на экономческих последствиях развернувшейся эпидемии.
G20 "должна работать вместе, синхронизировать политику и выработать меры, чтобы противостоять экономическому спаду. Совместно мы должны скоординировать монетарную политику, а также укреплять систему социальной защиты", добаил Видодо. Глава государства также призвал лидеров G20 "обеспечить бесперебойное производство и распределение товаров", так заявил политик.