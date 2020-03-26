Помощь бедным, спасение экономики, солидарность: о чем говорили лидеры G20

Саммит в формате видеоконференции продолжался в течение двух часов

Лидеры наиболее влиятельных и развитых стран мира 26 марта провели встречу в удаленном формате. Главная тема — борьба с пандемией коронавируса в глобальном масштабе. Стороны согласовали заявление о единстве перед лицом опасности. Российский лидер Владимир Путин предложил подумать о создании фонда помощи странам, затронутым эпидемией. Помимо главы государства с российской стороны в обсуждении приняли участие министр финансов Антон Силуанов и шерпа (доверенное лицо президента по G20) Светлана Лукаш. Российская делегация выходила на связь из подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огарево. Что предлагает Россия Президент Владимир Путин заявил, что считает необходимым мораторий на введение санкций против стран, пострадавших от пандемии.

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"Важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", — сказал он. По мнению главы российского государства, из-под действия санкций следует вывести товары первой необходимости, а также денежные потоки, связанные с их приобретением. "Прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от пандемии", — добавил российский лидер. По словам Путина, "это вопрос о жизни и смерти людей, чисто гуманитарный вопрос". Российский лидер призвал мир готовиться к более серьезному экономическому кризису, чем тот, который имел место в 2008–2009 годах. "Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями <...> а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию", — заявил Владимир Путин. Саудовская Аравия призывает к сплоченности Принимающей стороной виртуальной встречи выступила Саудовская Аравия. Глава государства король Сальман бен Абдель Азиз призвал дать глобальный ответ всемирному кризису, вызванному пандемией. Еще перед началом встречи пресс-служба монарха распространила его официальное заявление. "Я надеюсь, что инициативы лидеров "двадцатки" будут отвечать чаяниям народов мира", — обратился к участникам Сальман. По его словам, "мир ждет от "двадцатки" сплочения для противодействия коронавирусу", в то время как тот "приносит страдания многим во всем мире и требует от нас принятия решительных мер на различных уровнях". Китай защищает глобальные экономические связи

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