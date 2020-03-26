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Экстренный саммит G20 по коронавирусу
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Король Саудовской Аравии: саммит G20 должен принять решения, отвечающие чаяниям народов

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд отметил угрожающий характер пандемии коронавируса для населения планеты

ТАСС, 26 марта. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд выразил надежду, что экстренный саммит "Большой двадцатки" (G20) позволит объединить международные усилия по борьбе с коронавирусом.

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Выступая на его открытии, король Саудовской Аравии подчеркнул, что вызванный пандемией гуманитарный кризис требует незамедлительного и глобального ответа. "Мир ждет от "двадцатки" сплочения для противодействия коронавирусу", - приводит слова саудовского монарха телеканал Al Hadath.

"Я надеюсь, что инициативы лидеров "двадцатки" будут отвечать чаяниям народов мира", - говорится в заявлении саудовского монарха, распространненом перед открытием саммита.

Как отметил король Сальман, воздействие пандемии распространяется на мировую экономику, финансовые рынки и торговлю. "Коронавирус приносит страдания многим во всем мире и требует от нас принятия решительных мер на различных уровнях, - заявил он. - Мы все полностью поддерживаем Всемирную организацию здравоохранения и обязаны расширять сотрудничество для поиска вакцины против вируса".

Как считает саудовский монарх, экстренный саммит G20 должен послать сигнал, необходимый для восстановления доверия к мировой экономике. "Большая двадцатка" в состоянии сообща преодолеть кризис, поскольку пандемия вставляет палки в колеса мирового развития и глобального роста, - указал он. - Наша обязанность заключается также в оказании помощи развивающимся странам и улучшении их инфраструктуры для преодоления нынешнего кризиса".

Король Сальман в четверг председательствует на экстренном саммите "двадцатки" по коронавирусу, который пройдет в формате телеконференции. В своем заявлении 84-летний правитель Саудовской Аравии отметил угрожающий характер пандемии коронавируса для населения планеты. "Ситуация требует от наших правительств сотрудничества в деле противодействия пандемии", - подчеркнул он.

По сведениям Al Hadath, участники саммита согласуют "план действий", который разработали в понедельник на подготовительном совещании в формате телеконференции министры финансов и управляющие Центробанков "двадцатки". По словам министра финансов Саудовской Аравии Мухаммеда бен Абдаллы аль-Джадаана, план нацелен на стабилизацию положения в мировой экономике и на финансовых рынках, учитывая повсеместный спад производства и деловой активности.

Традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь, однако серьезность ситуации с распространением коронавируса вынудила членов G20 собраться на внеочередной саммит. Но беспрецедентные меры предосторожности, предпринимаемые государствами по всему миру в связи с пандемией коронавируса, в том числе закрытие границ и карантины, вынудили мировых лидеров отказаться от очной встречи и перевести ее в формат телеконференции.

Теги
Саудовская АравияСауд, Сальман бен Абдель Азиз, АльЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
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