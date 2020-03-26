Король Саудовской Аравии: саммит G20 должен принять решения, отвечающие чаяниям народов

Выступая на его открытии, король Саудовской Аравии подчеркнул, что вызванный пандемией гуманитарный кризис требует незамедлительного и глобального ответа. "Мир ждет от "двадцатки" сплочения для противодействия коронавирусу", - приводит слова саудовского монарха телеканал Al Hadath.

"Я надеюсь, что инициативы лидеров "двадцатки" будут отвечать чаяниям народов мира", - говорится в заявлении саудовского монарха, распространненом перед открытием саммита.

Как отметил король Сальман, воздействие пандемии распространяется на мировую экономику, финансовые рынки и торговлю. "Коронавирус приносит страдания многим во всем мире и требует от нас принятия решительных мер на различных уровнях, - заявил он. - Мы все полностью поддерживаем Всемирную организацию здравоохранения и обязаны расширять сотрудничество для поиска вакцины против вируса".

Как считает саудовский монарх, экстренный саммит G20 должен послать сигнал, необходимый для восстановления доверия к мировой экономике. "Большая двадцатка" в состоянии сообща преодолеть кризис, поскольку пандемия вставляет палки в колеса мирового развития и глобального роста, - указал он. - Наша обязанность заключается также в оказании помощи развивающимся странам и улучшении их инфраструктуры для преодоления нынешнего кризиса".

Король Сальман в четверг председательствует на экстренном саммите "двадцатки" по коронавирусу, который пройдет в формате телеконференции. В своем заявлении 84-летний правитель Саудовской Аравии отметил угрожающий характер пандемии коронавируса для населения планеты. "Ситуация требует от наших правительств сотрудничества в деле противодействия пандемии", - подчеркнул он.

По сведениям Al Hadath, участники саммита согласуют "план действий", который разработали в понедельник на подготовительном совещании в формате телеконференции министры финансов и управляющие Центробанков "двадцатки". По словам министра финансов Саудовской Аравии Мухаммеда бен Абдаллы аль-Джадаана, план нацелен на стабилизацию положения в мировой экономике и на финансовых рынках, учитывая повсеместный спад производства и деловой активности.

Традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь, однако серьезность ситуации с распространением коронавируса вынудила членов G20 собраться на внеочередной саммит. Но беспрецедентные меры предосторожности, предпринимаемые государствами по всему миру в связи с пандемией коронавируса, в том числе закрытие границ и карантины, вынудили мировых лидеров отказаться от очной встречи и перевести ее в формат телеконференции.