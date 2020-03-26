Премьер Австралии призвал G20 помочь странам третьего мира преодолеть последствия пандемии

СИДНЕЙ, 26 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал лидеров государств G20 сделать все возможное для помощи странам третьего мира, столкнувшимся с тяжелыми экономическими последствиями пандемии. Об этом глава австралийского правительства заявил в четверг во время своего выступления на саммите лидеров Группы двадцати, прошедшем в формате видеоконференции.

Австралийский премьер призвал лидеров "сделать все возможное, чтобы любые ограничения в торговле и инвестициях, обусловленные необходимыми мерами в области здравоохранения, были временными, целенаправленными и соответствовали правилам Всемирной торговой организации". "Группа стран G20 играет важную роль, помогая развивающимся странам преодолеть кризис в экономике и в области здравоохранения. Но, несмотря на то, что для Австралии ее тихоокеанские партнеры останутся в центре внимания, работая вместе, мы можем консолидировать усилия и помочь странам, которые нуждаются в нашей поддержке", - подчеркнул Моррисон.

Общение лидеров G20 проходило в закрытом для прессы формате. В ходе саммита обсуждалась координация действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии.

Традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь, однако серьезность ситуации с распространением коронавируса вынудила членов G20 собраться на внеочередной саммит. Беспрецедентные меры предосторожности, предпринимаемые государствами по всему миру в связи с пандемией коронавируса, в том числе закрытие границ и карантины, вынудили мировых лидеров отказаться от очной встречи и перевести ее в формат телеконференции.