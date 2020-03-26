Президент Индонезии призвал выработать общие меры G20 для ликвидаций последствий пандемии

СИНГАПУР, 26 марта. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал лидеров стран Группы двадцати (G20) скоординировать политику и выработать меры для противодействия экономическому спаду, причиной которого станет пандемия коронавируса. Об этом он заявил в четверг во время видеоконференции экстренного саммита.

"Двадцатка" должна работать вместе, синхронизировать политику и выработать меры, чтобы противостоять экономическому спаду", - приводит выступление пресс-служба президента. "Совместно мы должны скоординировать монетарную политику, а также укреплять систему социальной защиты", - добавил Видодо. Глава государства также призвал лидеров G20 "обеспечить бесперебойное производство и распределение товаров".

Кроме того, по его словам, "Группа двадцати совместно со Всемирной организацией здравоохранения должна возглавить борьбу с пандемией, в том числе в сфере разработки вакцин, распределения тестов".

В заявлении пресс-службы также отмечается, что Видодо прибыл для участия в экстренном саммите в президентский дворец в столице из своего родного города Соло, где несколько часов назад состоялись похороны его умершей в среду матери.