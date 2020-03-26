Президент ЮАР призвал к координации действий G20 против коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 26 марта. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса призвал страны G20 к координации совместных действий в противодействии пандемии нового коронавируса. Он принял участие в четверг в видеосаммите "большой двадцатки" из зала заседаний кабинета министров правительственного комплекса в столице страны Претории.

За столом, перед которым был установлен большой экран монитора, наряду с главой государства находились министр здравоохранения Звелини Мкизе и министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор.

"Решительные и скоординированные действия являются ключом к защите людей, обеспечению стабильности мировой экономики и финансовых рынков, укреплению доверия и предотвращению глубокого и продолжительного спада, - подчеркнул Сирил Рамапоса. - Пандемия нового коронавируса вызвала со стороны правительства G20 беспрецедентную серию ответных действий как в области здравоохранения, так и экономики". Он призвал лидеров стран "двадцатки" работать вместе с тем, чтобы противостоять нынешней разрушительной пандемии.

В итоговом заявлении видеосаммита G20 отмечается, что его участники обеспокоены серьезными рисками, которые грозят в связи с пандемией всем странам, особенно развивающимся и наименее развитым, в первую очередь в Африке. "Мы считаем, что укрепление системы здравоохранения в Африке является ключом к устойчивости глобального здравоохранения", - подчеркивается в документе.

Число инфицированных коронавирусом в Африке достигло 2746. Из 54 стран континента заразившиеся коронавирусом выявлены в 46. Умерли 72 человека в 14 странах.