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Распространение коронавируса нового типа

МИД Белоруссии: прекращение РФ авиасообщения сужает возможности для возвращения белорусов

Белорусские власти воспользуются для этих целей всеми доступными путями, отметили в ведомстве

МИНСК, 26 марта. /ТАСС/. МИД Белоруссии отмечает, что принятое Россией решение о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения из российских аэропортов сужает возможности для перелетов белорусов домой, но белорусские власти воспользуются для этих целей всеми доступными путями. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, которое размещено на сайте ведомства в четверг.

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Россия приняла решение о прекращении регулярных и чартерных полетов из российских аэропортов и в обратном направлении с 27 марта. В четверг минтранс Белоруссии предложил РФ сохранить авиасообщение между странами.

"Безусловно, принятое вчера российской стороной решение вносит определенные коррективы, так как сужает имеющиеся возможности для перелетов белорусов в Минск, особенно из дальних стран, - отметил дипломат. - Могу точно сказать, что оказание содействия белорусским гражданам в возвращении домой будет продолжено. Мы будем делать это в рамках всех имеющихся возможностей, использовать все доступные нам пути, хотя их с каждым днем становится все меньше". Дипломат напомнил, что в четверг состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Владимира Макея и Сергея Лаврова, в ходе которого "российская сторона заверила, что при планировании эвакуационных мероприятий будет стараться оказать содействие всем нуждающимся в помощи россиянам и белорусам". "Мы неоднократно говорили, что складывающая ситуация - это как раз-таки общий вызов, действовать здесь нужно вместе и бороться с ним сообща", - отметил Глаз.

По его словам, взаимодействие с зарубежными партнерами по данным вопросам, в том числе тесная координация с российской стороной продолжается. "Помощь оказана уже более 4,5 тыс. наших граждан. В эту работу вовлечены все заинтересованные госорганы Беларуси и национальный авиаперевозчик ОАО "Белавиа", - сказал он.

Россия из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе белорусам, однако затем смягчила условия транзита из-за возникших проблем для граждан СНГ. Авиакомпании "Белавиа" организовала уже четыре чартерных рейса в московский аэропорт Внуково для доставки белорусских граждан домой. Многие из них возвращаются с курортов в азиатских странах.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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