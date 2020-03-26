Зеленский потребовал от Рады работать и во время карантина

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг потребовал от депутатов Верховной рады работать и принимать важные законы в интересах граждан, несмотря на введенный в стране карантин.

"Это совместная борьба, где мы победим только вместе, особенно это должны понять народные депутаты, у которых сегодня нет иного выбора", - сказал он в телеобращении. Президент напомнил парламентариям текст депутатской присяги, в которой есть обязательство работать в интересах сограждан. "Депутату должно быть стыдно что-то говорить о страхе", - продолжил Зеленский.

"Страх у вас может быть только один - потерять доверие украинского народа. Призываю народных избранников думать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика, которые наполнят бюджет жизненно необходимыми средствами. Страна не останавливается, страна работает", - заключил президент.