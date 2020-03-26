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Зеленский потребовал от Рады работать и во время карантина

Президент Украины призвал подумать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика
Президент Украины Владимир Зеленский Анна Марченко/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Анна Марченко/ТАСС

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг потребовал от депутатов Верховной рады работать и принимать важные законы в интересах граждан, несмотря на введенный в стране карантин.

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"Это совместная борьба, где мы победим только вместе, особенно это должны понять народные депутаты, у которых сегодня нет иного выбора", - сказал он в телеобращении. Президент напомнил парламентариям текст депутатской присяги, в которой есть обязательство работать в интересах сограждан. "Депутату должно быть стыдно что-то говорить о страхе", - продолжил Зеленский.

"Страх у вас может быть только один - потерять доверие украинского народа. Призываю народных избранников думать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика, которые наполнят бюджет жизненно необходимыми средствами. Страна не останавливается, страна работает", - заключил президент.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичРаспространение коронавируса нового типа
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