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Экстренный саммит G20 по коронавирусу

Трамп: лидеры G20 обсудили важность немедленного обмена информацией о коронавирусе

Президент США заявил, что у участников саммита есть множество хороших идей

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Лидеры стран "Группы двадцати" (G20) в ходе состоявшегося в четверг в формате видеоконференции саммита обсудили важность немедленного обмена информацией о распространении нового коронавируса. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на брифинге в Белом доме.

"Отличная встреча. У нас было множество различных идей, множество хороших идей, мы работаем вместе <...> Мы обсудили, насколько жизненно важно для наших стран немедленно делиться информацией и данными", - сказал глава вашингтонской администрации.

Теги
СШАТрамп, ДональдЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
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