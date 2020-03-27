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Распространение коронавируса нового типа

Трамп и Макрон обсудили по телефону коронавирус и его последствия для экономики

Кроме того, президенты США и Франции обсудили "важные региональные и двусторонние вопросы"

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию со вспышкой вызываемого новым коронавирусом заболевания, а также ее последствия для экономики. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

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"Президент Трамп и президент Макрон обсудили последние усилия по борьбе с коронавирусом и его последствиями для экономики. Два лидера согласились с важностью тесного сотрудничества в рамках Группы семи, Группы двадцати и пятерки постоянных членов СБ ООН, чтобы помочь многосторонним организациям, в том числе Всемирной организации здравоохранения, Международному валютному фонду и Всемирному банку, быстро прекратить пандемию и минимизировать ее экономические последствия", - сказано в сообщении.

Кроме того, президенты двух стран обсудили "важные региональные и двусторонние вопросы".

Теги
СШАФранцияТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типа
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