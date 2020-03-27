В Белом доме заявили, что прогнозы распространения коронавируса расходятся с реальностью

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Власти США могут пересмотреть существующие прогнозы относительно развития ситуации с коронавирусом в сторону понижения числа потенциальных случаев заражения и смертей, поскольку они не подтверждаются реальными цифрами из таких стран, как Италия, Китай и Южная Корея. Об этом заявила в четверг на брифинге для журналистов координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

"Прогнозы, содержащиеся в моделях, не соответствуют реальности, которую мы наблюдаем на самом деле, ни в Китае, ни в Южной Корее, ни в Италии", - сказала она.

Биркс привела пример, согласно которому при использовании нынешней методики прогнозирования в Италии должно бы было быть уже порядка 400 тыс. летальных случаев. "Они даже близко к этому не подошли", - подчеркнула она. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии сейчас зарегистрировано более 80 тыс. случаев заражения, при этом умерли 8,2 тыс. человек.

"Именно это мы пытаемся понять. Модели - это модели, но мы сейчас адаптируем их к реальности. У нас сейчас достаточно данных по поводу реальной ситуации с коронавирусом в [разных] странах, чтобы мы действительно смогли сделать все эти прогнозы намного более точными", - отметила Биркс.

По ее словам, британские специалисты уже пересмотрели прогноз, согласно которому в Соединенном Королевстве от коронавирусной инфекции могут умереть до 500 тыс. человек. Эту цифру снизили до 20 тыс. Согласно тому же прогнозу, в США могут погибнуть до 2,2 млн человек. "Мы очень внимательно изучаем это, чтобы понять, как была внесена такая поправка", - сообщила координатор.

Готовность вакцины

В свою очередь директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, выступая на том же брифинге, вновь не исключил, что коронавирус может стать циклическим явлением. К этому, по его мнению, следует подготовиться, в частности, необходимо создать эффективную вакцину, на что, как ожидается, уйдет как раз год или полтора.