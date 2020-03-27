В Белом доме заявили, что прогнозы распространения коронавируса расходятся с реальностью

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Власти США могут пересмотреть существующие прогнозы относительно развития ситуации с коронавирусом в сторону понижения числа потенциальных случаев заражения и смертей, поскольку они не подтверждаются реальными цифрами из таких стран, как Италия, Китай и Южная Корея. Об этом заявила в четверг на брифинге для журналистов координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.
"Прогнозы, содержащиеся в моделях, не соответствуют реальности, которую мы наблюдаем на самом деле, ни в Китае, ни в Южной Корее, ни в Италии", - сказала она.
Биркс привела пример, согласно которому при использовании нынешней методики прогнозирования в Италии должно бы было быть уже порядка 400 тыс. летальных случаев. "Они даже близко к этому не подошли", - подчеркнула она. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии сейчас зарегистрировано более 80 тыс. случаев заражения, при этом умерли 8,2 тыс. человек.
"Именно это мы пытаемся понять. Модели - это модели, но мы сейчас адаптируем их к реальности. У нас сейчас достаточно данных по поводу реальной ситуации с коронавирусом в [разных] странах, чтобы мы действительно смогли сделать все эти прогнозы намного более точными", - отметила Биркс.
По ее словам, британские специалисты уже пересмотрели прогноз, согласно которому в Соединенном Королевстве от коронавирусной инфекции могут умереть до 500 тыс. человек. Эту цифру снизили до 20 тыс. Согласно тому же прогнозу, в США могут погибнуть до 2,2 млн человек. "Мы очень внимательно изучаем это, чтобы понять, как была внесена такая поправка", - сообщила координатор.
Готовность вакцины
В свою очередь директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, выступая на том же брифинге, вновь не исключил, что коронавирус может стать циклическим явлением. К этому, по его мнению, следует подготовиться, в частности, необходимо создать эффективную вакцину, на что, как ожидается, уйдет как раз год или полтора.
"Без сомнений, вакцина не поможет нам в следующем месяце или через месяц. Как я уже ранее говорил, мы находимся на первой стадии процесса", - сказал Фаучи. Он пояснил, что на этом этапе, который займет "около трех месяцев или больше", специалисты выясняют, безопасно ли средство. После этого необходимо будет оценить эффективность вакцины.
"Мы узнаем, работает ли она в действительности. Если да, то мы надеемся поспешить, чтобы мы могли повлиять [в случае] повторения цикла. В следующем сезоне. Как я уже говорил, это может занять год или полтора", - подытожил Фаучи.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 85 тыс. случаев заражения новым коронавирусом - больше, чем в любой другой стране. Умерли свыше 1,2 тыс. человек.