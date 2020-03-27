Перекрытые трассы, проверки на дорогах: как эвакуируют россиян с курортов Египта

Когда Каир объявил о закрытии с 19 марта авиасообщения с внешним миром из-за пандемии нового коронавируса, выяснилось, что более 2 тыс. соотечественников окажутся в считаные дни заперты на курортах Красного моря без возможности вернуться.

В складывавшихся обстоятельствах посольство РФ смогло лишь рекомендовать людям по возможности выбираться из страны самостоятельно, так как отсутствие соглашения о чартерном сообщении, которое было прекращено после авиакатастрофы российского лайнера на Синае в 2015 году, не позволяет Москве отправить борты на курорты даже для вывоза соотечественников в чрезвычайной ситуации. И Египет оказался в этом плане одной из наиболее проблемных стран.

Меньше всего повезло тем, кто прилетел транзитом через Турцию — Анкара закрыла границу с Египтом еще 17 марта, десятки человек в одночасье остались с аннулированными билетами. У тех, кто влетал через СНГ, до часа икс 19 марта была в запасе пара дней на принятие решений и обмен даты вылета. Кто-то успел забронировать себе билеты на свободные места в самолетах авиакомпании Belavia, хотя в первую очередь и Белоруссия, и Казахстан вывозили своих граждан из Египта. Потом граница закрылась. И потянулись тягостные дни неизвестности.

Взгляд туристов

Некоторые в панике начали требовать от дипломатов отправить их как-нибудь домой. В социальных сетях даже было опубликовано видеообращение туристов к правительству России с просьбой вернуть их на родину. Кто-то отнесся к ситуации философски и стал просто ждать разрешения ситуации. Но не у всех хватало денег на поддержание лирического и благодушного настроя, тем более что ситуация с коронавирусом усугублялась с каждым днем.

По мере выявления новых случаев заражения в Египте и роста числа смертей от осложнений один за другим на карантин начали закрываться отели на курортах. Сначала под изоляцию попала Хургада, очень быстро эта мера дошла и до Синая. У людей заканчивались путевки, они вынуждены были переезжать в другие гостиницы, которые тоже закрывались на карантин, в третьих отелях требовали уже неподъемные для многих суммы за проживание.

"Мы должны были улететь из Шарма 20 марта самолетом Pegasus, но за сутки до вылета авиакомпания прислала оповещение, что вылетов нет и билеты аннулированы, — рассказали москвичи Павел и Михаил, которые приехали отдохнуть с компанией и смогли в конечном итоге 26 марта улететь вывозным бортом Belavia. — Мы остаемся в отеле, смотрим билеты на "Аэрофлот" и понимаем, что, во-первых, нам потребуется восемь часов, чтобы добраться до Каира, а во-вторых, заплатить около 100 тыс. рублей за каждый билет. Мы решили, что наше государство должно о нас позаботиться, и оно действительно позаботилось, но мы здесь прожили за свой счет еще шесть дней, поменяли три отеля. Консультировались с юристами, думаем подавать иск… Обратились в консульство, нам сказали подождать четыре-пять дней, пока будет обработана вся информация, и вот 24 марта нам позвонили и сообщили, что мы улетаем, а вчера нас включили в список на самолет".

Действительно, 23 марта — уже после закрытия воздушных границ — крупнейший российский авиаперевозчик осуществил еще один рейс в Каир, чтобы вывезти часть застрявших здесь людей. Но рейс "Аэрофлота" был коммерческим, едва ли не половину пассажиров составили те, у кого уже были заранее куплены билеты на самолеты компании на последующие даты, и им просто сдвинули сроки вылета. Из туристов этим бортом улетели далеко немногие — цену билетов сочли неподъемной.

Кто решил полететь, добирались с курортов до Каира своим ходом, невзирая на перекрываемые трассы, жесткие проверки на дорогах, садясь буквально на последние междугородние автобусы. Кто-то успел, кто-то опоздал. Люди очень нервничали.

А потом было объявлено, что вывезти застрявших на египетских курортах россиян поручено Belavia за задолженность перед Россией за аэронавигационные услуги. На 26 и 27 марта было запланировано по два рейса из Хургады и Шарм-эш-Шейха. И началось формирование списков пассажиров.

Взгляд дипломатов

Из составленных списков по городам Египта — Каир, Хургада, Шарм, Дахаб — начали формироваться списки пассажиров на вывозные рейсы компании. "Наши данные постоянно менялись, появлялись все новые люди, хотя часть туристов уже улетела", — рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.

Дипломаты обзванивали каждого, проверяли личности выезжающих, на начальных этапах отсекая резидентов из числа соотечественников, кто давно живет в стране и решил воспользоваться возможностью бесплатно улететь на родину. "К нам обращаются люди, застрявшие в Каире, мы можем лишь предложить им самим добраться до курортов — кто-то смог доехать до Хургады на междугороднем автобусе, в Шарм из столицы успели прилететь внутренними авиалиниями на вывозные рейсы несколько человек", — рассказывают дипломаты.