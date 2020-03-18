Коронавирус в Египте: что будет с россиянами, прилетевшими через третьи страны?

Дина Пьяных — о том, как карантин сказался на жизни египтян и отдыхе туристов, в том числе из России

​​​​​​Страна с 19 по 31 марта полностью закрывается от внешнего мира, в магазинах постепенно пустеют полки с рисом и макаронами. Закрыты школы и вузы, театры и кинотеатры, изменен график и порядок работы госучреждений, запрещена продажа кальянов, свернуты все фестивали и культурные программы. Вводимые меры, впрочем, почти не нарушили привычный безмятежный образ жизни египтян, которые относятся ко всему с присущей им долей иронии.

Описание Туристы проходят температурный контроль в международном аэропорту Луксор © EPA-EFE/STR

У страха глаза — в соцсетях В Египте о первом случае заражения новым вирусом COVID-19 объявили 14 февраля, в День влюбленных. Для большинства египтян оба эти события прошли незамеченными — западный праздник отмечает здесь главным образом молодежь, а что касается коронавируса, то о бедном китайце, помещенном на карантин с отсутствием симптомов заболевания, но обнаруженным вирусом, как об этом сообщили власти, довольно быстро забыли. Правда, ненадолго. Всемирную сеть периодически будоражили новости о выявлении за рубежом заболевших иностранных граждан из числа вернувшихся с отдыха в Стране пирамид. Это служило поводом для волнений, а также массовых шуток и самоиронии в социальных сетях. Минздрав продолжал настаивать на отсутствии новых случаев и убеждал население в том, что на границах принимаются самые серьезные превентивные меры по выявлению любых подозрительных случаев и предотвращению проникновения вируса в страну из тогда еще только Китая. "Коронавирус авторитетно заявляет: в Египте министерства здравоохранения нет", — вторили заявлениям министра социальные сети и продолжали нагнетать обстановку. О том, что власти что-то недоговаривают, уже почти не сомневались. Спустя почти месяц после первого случая, когда из-под карантина был отпущен китайский гражданин, неожиданно стало известно о карантине речного теплохода, совершавшего круиз по Нилу из Асуана в Луксор. С него на берег успела сойти туристка из Тайваня, а по возвращении домой она после медицинского обследования узнала, что заражена коронавирусом. Пришвартованный в Луксоре теплоход со 170 пассажирами на борту, включая почти сотню иностранных туристов, оказался блокированным на две недели. Но достоянием общественности это событие стало всего за пять дней до отмены изоляции, когда у большинства иностранцев вирус не подтвердился и их отпустили по домам. Оставшихся отправили лечиться... А потом в Хургаде умер 70-летний турист из Германии, который неделю гулял по Каиру, после этого совершил круиз по Нилу и в Луксоре почувствовал себя плохо. Добравшись до Хургады, он обратился с высокой температурой в больницу, где в реанимационном отделении умер спустя несколько часов от острой дыхательной недостаточности. На дворе было 8 марта. К тому моменту официальные данные Минздрава свидетельствовали уже о десятках зараженных.

И вот тут социальные сети начало лихорадить. В родительских группах в мессенджерах нагнетали обстановку и требовали немедленного закрытия школ, кивая на аналогичные меры в других арабских государствах, граждане которых подхватывали заразу в соседнем Иране. Министр среднего и технического образования Тарик Шауки едва успевал выступать с заявлениями в телеэфире: "Отмена занятий на месяц или даже два отрицательно скажется на миллионах учащихся, которые не смогут вовремя закончить школьную программу и вынуждены будут заниматься во время летних каникул или даже повторно проходить годовую программу". "В Египте нет эпидемии нового коронавируса, уровень заболеваний составляет всего 0,5 случая на миллион, — заявил он в эфире телеканала MBC. — Поэтому не стоит разводить панику в социальных сетях". Но пользователей сетей было уже не остановить, особенно на фоне поваливших снежным комом новостей о коронавирусе со всего мира. Свои коррективы внесла непогода: два дня ливней с грозами и сильнейшими порывами ветра полностью отвлекли население от эфемерного вируса, столкнув с вполне реальными проблемами, — потоками воды и селями затопило целые города и деревни, не говоря уж об отдельно взятых домах, квартирах и утонувших под водой прямо на дорогах машинах. Коммунальные службы переключились на откачку воды, власти занялись подсчетом ущерба, пользователи сетей радовались, что были заблаговременно на время непогоды отменены занятия в школах, а работники государственных и частных учреждений отправлены в отпуска. И уже никто не вспоминал о комментариях в духе "власти прикрываются непогодой, чтобы не закрывать школы из-за коронавируса"... А статистика заболеваний тем временем продолжала расти. Впрочем, не так критично, как об этом кричали в интернете. То тут, то там всплывали данные о закрытых на карантин теплоходах в Луксоре, о массово кашляющих на курортах туристах и изоляции сотен человек. Чтобы хоть как-то остановить поток слухов и панику во Всемирной паутине, власти пригрозили уголовным преследованием и высокими штрафами за распространение ложных слухов о новом коронавирусе. Правительство даже объявило номера телефонов, на которые можно сообщать о выявленных фактах публикации недостоверной информации в СМИ и социальных сетях. "По этим номерам граждане могут круглосуточно сообщать о слухах и ложной информации о COVID-19, — отмечалось в пресс-релизе. — Те, кто окажется замешан в распространении слухов, будут привлечены к уголовной ответственности по закону о киберпреступлениях". Статья 188 Уголовного кодекса Египта предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года и денежный штраф за распространение слухов или ложной информации. А закон о преступлениях в сети интернет увеличивает наказание за распространение недостоверных фактов до пяти лет лишения свободы, сумма штрафа достигает 500 тыс. египетских фунтов (более $31 тыс.). Небо только для птиц? Египет держался до последнего, лишь реагировал на отмену отдельными странами полетов в Каир ответными мерами. Но упорные слухи тревожили: "Страну вот-вот закроют, — нашептывали в ухо инсайдеры. — На курортах много болеющих неизвестно чем туристов". Отмахнуться удалось лишь на несколько часов. 16 марта правительство страны объявило о полном прекращении авиасообщения с 19 по 31 марта в целях предупреждения распространения нового коронавируса. "Все желающие иностранные граждане могут покинуть Египет до этого срока", — заявил на пресс-конференции в Каире премьер-министр Мустафа Мадбули, добавив, что находящимся в стране на отдыхе туристам "позволят завершить туристическую программу по графику".

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И вот тут неожиданно вопросов стало больше, чем ответов. Министерству гражданской авиации пришлось потом их долго разъяснять. Если будут закрыты аэропорты, как же туристы смогут покинуть страну после 19 марта и что будет с грузоперевозками, с внутренним авиасообщением? У туроператоров, авиакомпаний и журналистов уже голова начала идти кругом, когда пришло разъяснение: внутреннее авиасообщение, как и грузовые авиарейсы, закрытие неба не коснется. Значит, все-таки не только для птиц небо, как озаглавила газета "Аль-Баляд" новость об изоляции страны от внешнего мира. А вот что делать с туристами, в том числе из России, до сих пор непонятно. Россиян, официально прибывших на курорты Красного моря, нет — чартерное сообщение между странами закрыто уже четыре с половиной года. В то же время, по приблизительным оценкам туроператоров, в Египте находится примерно 1–1,5 тыс. путешествующих самостоятельно граждан РФ, при этом абсолютное большинство — до 95% — прибыло через третьи страны, в том числе Казахстан и Белоруссию, которые через транзитную зону могут их впустить обратно. Сложнее тем десяткам человек, кто приехал через Турцию, — турецкие власти приостановили все полеты в Египет с утра 17 марта из-за угрозы коронавируса. По некоторым данным, туристам, у кого сроки пребывания в отелях заканчиваются после 19 марта, но раньше 31 марта, когда, возможно, будет снят запрет на международные рейсы, могут предложить продлить отдых на несколько дней. Еще один вариант развития событий — коммерческий рейс одной из российских авиакомпаний, которая направит борт для вывоза туристов. Но это все — на уровне слухов. То, что известно, — российское посольство призвало туристов из России самостоятельно вылететь на родину до закрытия авиасообщения. Тем, кому это сделать не удается, рекомендовано отправить свои данные на электронный адрес российской дипмисии. Посольство сообщает на своем сайте, что формирует списки россиян, оказавшихся в сложной ситуации, и рассматривает возможность проведения их эвакуации. Отменить, запретить, отложить Приостановка международного авиасообщения стала крайней в череде экстренных мер властей по противодействию распространения коронавируса. За день до этого президент Абдель Фаттах ас-Сиси отменил на две недели учебу в школах и вузах страны, по указу властей начали закрываться кинотеатры, зоопарки, театры, откладываться фестивали и спортивные мероприятия, подлежал корректировке график работы госучреждений, многих сотрудников отправляли на работу из дома. Наиболее оснащенные школы перевели своих учеников на онлайн-обучение. Но в целом большинство египтян отнеслось к таким мерам философски. Всегда окруженные большими семьями, они не сетуют на карантин и постоянное пребывание детей дома, а смело идут гулять с детьми... в моллы и торговые центры. Министру образования пришлось даже разъяснять особо нерадивым мамашам, что закрытие школ из-за коронавируса — это не неожиданные каникулы, нужно сидеть дома, а не гулять по торговым центрам. Но кто ж их остановит… И людей в уличных кафе и ресторанчиках не убавилось.

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