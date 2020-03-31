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В МАГАТЭ сообщили о непрерывном мониторинге ядерной сделки в Иране в период пандемии

В агентстве сообщили, что он не прекратится ни на минуту

ВЕНА, 31 марта. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает в полной мере проводить инспекции на ядерных объектах в Иране в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе. Об этом сообщил во вторник корр. ТАСС официальный представитель МАГАТЭ Фредрик Даль в ответ на вопрос, как ведется мониторинг ядерной сделки в условиях распространения нового коронавируса в Иране.

По его словам, МАГАТЭ непрерывно следит за развитием ситуации вокруг вспышки коронавируса. В частности, генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отмечал, что инспекции этой международной организации по обеспечению защиты ядерного материала по всему миру не прекратятся ни на минуту. "Несмотря на то, что из-за вспышки [коронавируса] возникают изменения для поездок и другие логистические препятствия, МАГАТЭ предпринимает необходимые шаги для преодоления таких проблем. Оно продолжает работу по гарантиям в Иране и других странах, обеспечивая эффективное выполнение мандата, а также принимает необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников, чья работа имеет важное значение для международного мира и безопасности, и чиновников на местах, с которыми они взаимодействуют", - отметил Даль.

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Кроме того, инспекторы МАГАТЭ беспрепятственно работают с использованием сложных технических инструментов. "В это чрезвычайное время они продолжают профессионально и самоотверженно выполнять свою важную работу. В случае с Ираном агентство продолжает поддерживать круглосуточное присутствие инспекторов в поле", - подчеркнул представитель МАГАТЭ.

В Иране общее число заразившихся коронавирусом составляет 44 606 человек, количество летальных исходов достигло 2 898, выздоровели 14 656 человек. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

9 марта гендиректор МАГАТЭ докладывал Совету управляющих, что инспекторы агентства не зафиксировали каких-либо изменений в выполнении Ираном его обязательств в рамках ядерной сделки после объявления Тегерана о пятом шаге отклонения от реализации этого соглашения. Гросси также призывал Тегеран предоставить доступ к объектам возможного хранения незаявленного ядерного материала, к которым инспекторов МАГАТЭ не допустили.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаПандемия коронавируса нового типа
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