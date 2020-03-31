В МАГАТЭ сообщили о непрерывном мониторинге ядерной сделки в Иране в период пандемии

ВЕНА, 31 марта. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает в полной мере проводить инспекции на ядерных объектах в Иране в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе. Об этом сообщил во вторник корр. ТАСС официальный представитель МАГАТЭ Фредрик Даль в ответ на вопрос, как ведется мониторинг ядерной сделки в условиях распространения нового коронавируса в Иране.

По его словам, МАГАТЭ непрерывно следит за развитием ситуации вокруг вспышки коронавируса. В частности, генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отмечал, что инспекции этой международной организации по обеспечению защиты ядерного материала по всему миру не прекратятся ни на минуту. "Несмотря на то, что из-за вспышки [коронавируса] возникают изменения для поездок и другие логистические препятствия, МАГАТЭ предпринимает необходимые шаги для преодоления таких проблем. Оно продолжает работу по гарантиям в Иране и других странах, обеспечивая эффективное выполнение мандата, а также принимает необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников, чья работа имеет важное значение для международного мира и безопасности, и чиновников на местах, с которыми они взаимодействуют", - отметил Даль.