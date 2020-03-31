В США заявили, что не используют падение цен на нефть для ужесточения санкций по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Американская администрация не пытается воспользоваться нынешним падением цен на нефть на мировых рынках в целях ужесточения санкций в отношении Венесуэлы. С таким утверждением выступил во вторник на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

"Ответ: нет. Мы не рассматриваем это в качестве благоприятной возможности", - заявил шеф американской дипломатии, когда у него поинтересовались, пользуется ли правительство США конъюнктурой энергетического рынка, усматривая в нем шанс на усиление санкционного нажима на власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро.

"<...> Цены на нефть поднимутся <...>. Наша миссия остается неизменной - дать шанс демократии", - отметил Помпео.

Как он при этом подчеркнул, в Вашингтоне рассчитывают, что вся верхушка правительства в Каракасе рассмотрит предложения по урегулированию в Венесуэле, обнародованные администрацией США. "Надеюсь, что <...> каждый лидер в Венесуэле, а не только Мадуро и его команда, серьезно на это взглянут и скажут, что это путь вперед к надежде на демократию", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.