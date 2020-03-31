{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство Венесуэлы отвергло предложенный США план внутриполитического урегулирования

Глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса счел это попыткой вмешательства во внутренние дела страны

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы считает инициативу США о создании в этой южноамериканской стране переходного кабинета министров попыткой вмешательства в ее внутренние дела. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал во вторник в Twitter глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

На эту тему
Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Боливарианское правительство вновь подчеркивает, что Венесуэла является свободной, суверенной, независимой и демократической страной, которая не соглашается и не согласится на какое-либо внешнее управление со стороны какого-либо иностранного правительства", - говорится в документе.

В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо приветствовал инициативу Вашингтона. "Я связался с госсекретарем [США Майклом] Помпео, чтобы поблагодарить его за поддержку со стороны США создания переходного правительства и государственного совета", - написал Гуайдо в Twitter.

Инициатива Вашингтона

Ранее Помпео заявил, что Вашингтон выдвигает план по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций. По его словам, США предлагают учредить "государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения" президентских и парламентских выборов, которые, "как ожидается, состоятся через 6-12 месяцев". Согласно инициативе Вашингтона, в этот орган должны войти как представители венесуэльского президента Николаса Мадуро, так и члены оппозиции.

При этом, как пояснил Помпео, Мадуро и Гуайдо должны признать, что переходное правительство является "единственным органом исполнительной власти во время переходного периода". В случае соблюдения всех условий предложенного американской стороной плана "все сохраняющиеся американские санкции будут отменены", добавил госсекретарь.

Теги
СШАВенесуэлаПомпео, Майкл (Майк)Гуайдо, Хуан
Реклама на ТАСС
Медведчук призвал власти Украины отказаться от блокады Донбасса и санкций против России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС