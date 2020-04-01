В Иране заявили, что в случае агрессии США ответ не ограничится территорией Ирака

ТЕГЕРАН, 1 апреля. /ТАСС/. Ответ Ирана в случае ошибочных действий США в Ираке не ограничится территорией только этой страны. Об этом заявил в среду руководитель центра стратегических исследований иранской армии генерал Ахмад Реза Пурдастан.

Что известно об атаке на военные объекты США в Ираке

"Если американцы совершат ошибку в Ираке, то ответ не ограничится иракской территорией", - цитирует его агентство Клуб молодых журналистов. Слова военного стали ответом на заявление президента США Дональда Трампа о возможном обострении в Ираке между американцами и проиранскими формированиями.

Генерал добавил, что "силы сопротивления имеют достаточно ресурсов для решительных ответных мер врагу". "Исследования региона говорят о том, что США не способны создать новый [военный] фронт", - отметил он.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или его сторонники в Ираке готовят нападение на американские силы в этой стране. По его словам, в этом случае "Иран заплатит очень высокую цену".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.