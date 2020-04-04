СМИ: сирийский солдат погиб во время турецкого обстрела на севере провинции Ракка

ТАСС, 4 апреля. Артиллерия турецких войск открыла в субботу огонь по позициям сирийской армии в окрестностях города Айн-Иса на севере провинции Ракка. Как сообщил новостной портал Al-Masdar , в результате обстрела погиб один сирийский солдат, еще двое ранены.

По его сведениям, турецкие военные дважды за последние 48 часов обстреливали армейские посты в этом районе, сирийские войска не отвечали на эти нападения.

Айн-Иса находится на полпути между провинциальным центром Ракка и расположенным в 110 км от него пограничным городом Телль-Абъяд. Правительственные силы вошли туда после того, как Дамаск по договоренности с курдами направил 13 октября прошлого года войска на север Сирии для противодействия турецкому вторжению.

По информации агентства SANA, в соседней провинции Хасеке в субботу в ходе турецкого обстрела были выведены из строя опоры линий электропередачи, которые идут от расположенной в Телль-Тамере теплоэлектростанции. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ситуация на севере Хасеке и Ракки обострилась после того, как курдские отряды из "Сил народной самообороны" совершили 12 марта вооруженную вылазку близ Рас-эль-Айна, в результате которой погиб турецкий солдат и пять боевиков сирийской оппозиции.

22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с этим документом российская военная полиция и турецкие силы приступили к совместному патрулированию пограничных районов. Ранее Анкара провела в провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. Курды заявили, что вывели свои отряды из этих районов, но время от времени совершают вылазки против турецких войск и оппозиционных формирований.