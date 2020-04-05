Трамп назвал причину увольнения генинспектора разведки США

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп увольняет генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона из-за недовольства ролью, которую тот сыграл в запуске процедуры импичмента американского лидера. Об этом Трамп заявил в субботу на брифинге в Белом доме.

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В 2019 году Аткинсон уведомил Конгресс о получении жалобы со стороны некоего сотрудника разведки, которая касалась июльского телефонного разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание беседы в конечном итоге стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа.

Трампа в субботу попросили разъяснить, почему он увольняет Аткинсона, который лишь выполнял свои непосредственные служебные обязанности.

"Я счел, что он справлялся со своей работой ужасно. Он взял жалобу осведомителя, которая на поверку оказалась фейком, <...> и передал ее в Конгресс в спешном порядке", - ответил президент США, назвав генинспектора разведывательных служб США не самым горячим своим поклонником.

Трамп выразил крайнее недоволен тем обстоятельством, что Аткинсон не обсудил жалобу с ним перед тем, как обратиться в Конгресс.

"Этот генеральный инспектор не встречался со мной. Как он мог пойти в Конгресс с этой ужасной, неточной жалобой осведомителя, не увидевшись со мной и даже не попросив о встрече со мной?" - посетовал глава государства.

Как сообщила газета The Washington Post, Трамп в пятницу уведомил Конгресс США о своем намерении уволить Аткинсона. Он должен покинуть свой пост через 30 дней.