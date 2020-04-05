Глава Пентагона поддержал отстранение командира авианосца со 155 зараженными моряками

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер согласен с решением освободить от должности командира атомного авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье, чей рапорт о распространении коронавируса среди членов экипажа стал достоянием гласности. Об этом Эспер заявил в воскресенье в эфире телекомпании СNN .

"У более половины экипажа корабля взяты анализы, у 155 военных моряков результаты анализов положительные", - информировал Эспер. Он заверил, что заболевание, вызываемое коронавирусом, "не потребовало госпитализации" людей на борту "Теодора Рузвельта".

"Что касается освобождения от должности командира корабля, то я поддерживаю это непростое решение исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли. Он обосновал это решение потерей доверия [к капитану Крозье] из-за его действий", - пояснил министр обороны США. Он заверил, что в настоящий момент "проводится расследование" правильности поступка командира корабля. "В ВМС принято действовать жестко и решительно, отстраняя капитана, доверие к которому утрачено", - подытожил Эспер.

"Новый капитан очень скоро приступит к исполнению своих обязанностей. Эвакуировать с борта корабля каждого моряка совсем необязательно. Более того, такого нельзя допускать, потому что атомный реактор [атомного авианосца] должен работать, как и сложное оборудование на его борту, где находятся также и вооружения", - пояснил шеф Пентагона. Он выразил несогласие с мнением, будто Крозье был снят главным образом по требованию президента США Дональда Трампа.

Агентство Reuters информировало, что Крозье в письме, направленном командованию, призвал принять решительные меры, чтобы спасти жизни моряков и остановить распространение вируса. В среду на брифинге в Пентагоне Модли подчеркнул, что направление рапорта по вертикали командования само по себе не должно повлечь за собой наказания, в то время как его передача прессе является "нарушением принципов порядка и дисциплины". Он отметил, что не знает, как письмо Крозье попало к журналистам.

По словам Модли, коронавирус был выявлен у 93 членов экипажа авианосца, теперь этот показатель вырос до 155. Для обеспечения дополнительного места с корабля сошли около тысячи человек. Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что Пентагон не намерен возвращать авианосец в порт несмотря на распространение инфекции.