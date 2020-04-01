Вирус в Америке: почему в США не хватает медицинского оборудования

Андрей Шитов — о том, почему американцы опасаются первого апреля и как получилось, что эпидемия застала страну врасплох

Новый коронавирус — не самый смертоносный возбудитель болезни, который можно себе представить. Поэтому врач и телеведущий Александр Мясников, приходивший пару недель назад в ТАСС обсуждать нынешнюю пандемию COVID-19, доказывал, что и к ней можно относиться по принципу "нет худа без добра". Поскольку она служит предостережением на будущее и помогает готовиться к еще более страшным напастям.

Вспомнить об этом меня заставило развитие событий в Америке, ставшей новым эпицентром пандемии. Произошло это, как задним числом выясняется, во многом из-за того, что ее власти позволили себе проигнорировать многочисленные предостережения о потенциальной угрозе, не подготовились к ней должным образом и, по сути, были застигнуты врасплох. "Ужас, просто ужас!" Теперь им это аукается. Президент страны Дональд Трамп больше не повторяет своих прежних уверений, будто инфекция "чудесным образом" сама собой сойдет на нет с наступлением тепла, и не призывает к Пасхе "открыть" страну для нормальной жизни, прежде всего экономической. Наоборот, он продлил действующий режим антикризисных ограничений до конца апреля, а в минувшее воскресенье предостерег соотечественников от шапкозакидательских настроений, заявив журналистам в Розовом саду Белого дома: "Нет ничего хуже, чем провозглашать победу прежде, чем победа достигнута. Это было бы самым крупным поражением из всех". Американский лидер признал, что у него было искушение попробовать "прорваться по-ковбойски", не обращая внимания на опасность. Но ему доложили, что при худшем варианте в стране могут умереть до 2,2 млн человек, а такую цену он счел все же "неприемлемой". "Если нам удастся удержать это, как мы говорим, в пределах до ста тысяч (это кошмарная цифра, может, и меньше), но до ста тысяч, чтобы у нас было от ста до двухсот тысяч, то, значит, мы все вместе хорошо поработали", — сказал Трамп о возможных потерях репортерам. Те уже привыкли к его манере рассуждать, обрывая фразы на полуслове и допуская очевидные нестыковки. Смысл, впрочем, предельно ясен и безотраден. Советники Трампа, прежде всего главный инфекционист Америки Энтони Фаучи, позже говорили журналистам, что хозяин Белого дома внял их предостережениям и рекомендациям. Но наблюдатели считают, что президент действовал скорее под влиянием эмоций. По свидетельству газеты Washington Post, особое впечатление на него произвело зрелище того, что происходит в Элмхерстской больнице в Нью-Йорке, которую он знает буквально как облупленную — вплоть до размера окон и оттенка краски на стенах. Он, собственно, и сам об этом рассказывал, действительно очень прочувствованно. "Я это уже неделю смотрю по телевизору, — сказал президент США. — Мешки с телами лежат повсюду, прямо в коридорах. Рефрижераторы подгоняют, потому что тел столько, что их уже негде складывать. А это же, по сути, мой район — Куинс, Нью-Йорк".

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"Никогда прежде такого не видел, то есть видел, но по ТВ, в дальних странах… — продолжал глава американской администрации. — А тут подгоняют машины длиной с Розовый сад для вывоза тел. Смотришь, видишь мешки и спрашиваешь: что там такое? Это же Элмхерстская больница, должны быть припасы. Но там не припасы, там люди". Более того, среди заболевших земляков президента США есть уже и те, кого он знает лично. Об одном своем друге, не называя его по имени, он рассказал, что тот "немного постарше" его самого, "грузный, но крепкий". И вот этот человек "лег в больницу, а через день — уже в коме". "Я спрашиваю, мол, как у него дела, а мне отвечают: "Сэр, он в коме, без сознания. Дела у него неважные", — сказал хозяин Белого дома. — Вот так быстро и сильно скрутило. Ужас, просто ужас!" "Выстоит Америка или сломается?" Сегодня 1 апреля, но американцам, конечно, не до шуток. Для них наступление нового месяца прежде всего означает, что вновь пора платить по счетам. По зарплате, аренде помещений, коммерческим кредитам — для бизнеса; по квартплате, коммуналке, ипотечным, карточным и иным займам — для всех жителей страны. "Конгресс принял спасательный план на $2 трлн, но еще до того, как потекут эти деньги, американским компаниям — от владелицы одного-единственного винного магазина в Бостоне до таких корпоративных гигантов, как [сеть универмагов] Macy's, — необходимо решить, что делать с апрельскими счетами: какие оплачивать, а какие и отложить, — пишет газета деловых кругов Wall Street Journal. — Сколько сотрудников можно себе позволить оставить на зарплате? Можно ли получить какую-нибудь льготу по аренде? От решений, принимаемых на этой неделе, может зависеть, насколько глубоким будет ущерб для экономики от пандемии коронавируса".

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Статья, вышедшая в воскресенье, озаглавлена "Неделя, когда Америка выстоит или сломается" (America’s Make-or-Break Week). Ответ на вопрос в заголовке даст время — и, конечно, не за одну неделю. Но даже в самой публикации содержатся поразительные вещи — вроде совета юристов корпоративным клиентам не платить за аренду и посмотреть, чем это обернется. А уже в понедельник хозяева той же Macy's объявили, что отправляют большинство из 125 тыс. ее сотрудников в отпуск без сохранения содержания. То же самое сделали торговые сети Kohl’s и Gap, медиахолдинг Gannett и другие крупные компании. В целом оценки и прогнозы весьма тревожны. Завтра должны быть представлены новые данные по безработице, и специалисты предполагают, что в течение прошлой недели за пособиями обратились еще около 2,5 млн американцев — в дополнение к рекордной армии из 3,3 млн человек неделей ранее. Не исключено, что, как и в прошлый раз, ожидания будут существенно превышены. Специалисты считают, что в общей сложности "замораживание" экономики из-за коронавируса может обойтись стране в 47 млн рабочих мест, а уровень безработицы может достичь 32,1%. Подобное, конечно, трудно даже просто себе представить, но это не сюжет фильма ужасов, а оценочный прогноз Сент-Луисского банка Федеральной резервной системы США. О России — плохо или никак Конечно, на таком фоне особенно контрастно смотрятся твердые заверения российских властей, что у нас всплеска увольнений не будет, а все социальные обязательства в условиях кризиса будут выполнены и даже перевыполнены. Да и бизнес, особенно малый, судя по этим планам, без поддержки у нас не останется. А "зажимать" если кого и станут, то разве только тех, кто выводит средства в зарубежные офшоры.

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Я специально поинтересовался, освещено ли все это в американской печати, и убедился: нет, не освещено. Например, та же Wall Street Journal посвятила недавнему телеобращению президента России на эту тему отдельную статью, и не такую уж маленькую. Но интересующий меня аспект был в ней затронут лишь вскользь, буквально в одном предложении. Вот оно целиком: "В среду Россия последовала примеру [других стран], и Путин рекомендовал людям, занятым в не жизненно важных отраслях, на будущей неделе оставаться дома, а также предложил пакет мер, призванных подкрепить экономику и защитить источники средств к существованию людей". Что ж, элегантно. Не скажешь, что вообще ничего не написали. Но обошлись без подробностей, способных вызвать зависть у собственных читателей. Я обсуждал тему со знакомой американкой, и она подтвердила, что традиционной прессе США можно сейчас ругать свои власти (с Трампом либеральные СМИ воюют), но вот хвалить чужие нельзя категорически. О действиях Москвы или Пекина, в том числе и в контексте борьбы с COVID-19, за океаном пишут либо плохо, либо никак. Наглядный пример — свежая редакционная статья в Washington Post "Коронавирус дает России и Китаю еще одну возможность для распространения своей дезинформации". О том, что такой подход и вообще "политизация глобальной угрозы" уже вызывает у читателей изжогу, на днях написал в редакцию Financial Times американец из Шарлоттсвилла (штат Вирджиния) Дэвид Спиди. К чести британской газеты, она этот критический отзыв напечатала. "Более дюжины" предупреждений Для властей США, как и для бизнеса, сейчас тоже время платить по счетам — не только в прямом, но и в переносном смысле. Приходится расплачиваться за прошлые просчеты. По свидетельству консервативного сетевого издания Just the News, "более дюжины правительственных расследований, докладов Конгресса и обзоров готовности страны к пандемиям начиная с 1990-х годов предупреждали о том, что система здравоохранения в Америке совершенно не готова к вспышке быстро распространяющегося заболевания". "Однако, по словам экспертов, бивших тревогу, призывы создать запасы, наладить лучшую подготовку кадров, обеспечить лучшую координацию усилий и расширить испытания потенциальных средств противодействия [опасным заболеваниям] разбивались о нежелание слушать со стороны творцов политики, людей, ответственных за надзор со стороны Конгресса, и администраторов в больницах, а также о хроническую инерцию в Вашингтоне", — указывается в публикации. Авторы ее отталкивались от выявленной еще при администрации Джорджа Буша — младшего нехватки медицинских респираторов в США. Но, на мой взгляд, еще более поразительна раскопанная газетой New York Times история о том, почему Америке сейчас остро не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Оказывается, дело даже не в бюрократизме и непредусмотрительности, а в системном пороке "свободной рыночной экономики" в США. Проект "Аура" В нынешней глобальной борьбе с COVID-19 дефицит аппаратов ИВЛ — проблема проблем, вынуждающая порой медиков решать, кому из пациентов жить, а кому умирать. Ею же во многом обусловлена и необходимость строжайшего карантина: нельзя допускать, чтобы приток больных в тяжелом состоянии превышал физические возможности реанимационных отделений. Не случайно Трамп в приказном порядке, со ссылкой на законы военного времени, требует от американских промышленников, включая перепрофилированные заводы автопрома, немедленно обеспечить изготовление и бесперебойную поставку медицинских вентиляторов.

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Хотя нынешнее их поколение, по свидетельству New York Times, оставляет желать лучшего. Они громоздки, дороги и сложны в эксплуатации, то есть требуют обученного персонала. Соответственно, согласно публикации, еще 13 лет назад после серии пандемических угроз, включая птичий и свиной грипп, в США была поставлена задача наладить серийное производство портативных и недорогих (не более $3 тыс. за штуку) аппаратов ИВЛ. Правительство собиралось закупить до 40 тыс. таких устройств и хранить их в своем стратегическом резерве. "Мы определенно видели проблему", — божится экс-директор государственных Центров по контролю над заболеваниями в США Томас Фриден. Проект был назван "Аура" (Project Aura) и передан на реализацию в спецподразделение Минсоцздрава США — Ведомство перспективных биомедицинских исследований и разработок (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA), созданное в 2006 году. Даже по названию видно, что это аналог схожей структуры Пентагона — Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Бардак вместо BARDA? Поначалу все шло хорошо. Осенью 2007 года специальная группа экспертов BARDA выработала набор требований к аппаратам ИВЛ нового поколения. На следующий год был объявлен тендер, который в итоге выиграла небольшая калифорнийская компания Newport Medical Instruments, принадлежавшая японскому капиталу. Согласно публикации, ей сознательно было отдано предпочтение перед более крупными и известными претендентами, поскольку она специализировалась исключительно на ИВЛ и обещала уложиться во все параметры госзаказа, включая ценовой, хотя аппараты предыдущего поколения продавались тогда примерно по $10 тыс. И сама фирма, и власти США видели у проекта большую перспективу, в том числе и на коммерческом рынке. В 2010 году стороны заключили контракт и Newport получила задаток в $6,1 млн. Как раз перед этим, как напоминает New York Times, вирус свиного гриппа H1N1 заразил в США 60 млн человек и унес 12 тыс. жизней.

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Дальше проект успешно выполнялся под неусыпным надзором BARDA. В 2011 году специалисты Newport привезли в Вашингтон из Калифорнии три работающих опытных образца нового аппарата ИВЛ. Фриден до сих пор помнит, в какой восторг его привела тогда их презентация. Подача документов на рыночную сертификацию была намечена на осень 2013 года. Но тут-то и вмешались законы рынка. В отрасли происходила быстрая консолидация, и в мае 2012 года Covidien — крупная компания по производству медицинской аппаратуры с годовым объемом продаж около $12 млрд — купила Newport за $100 млн с небольшим. После этого работа по проекту "Аура" стала спотыкаться. Covidien попросила дополнительного финансирования, полученная от казны добавка ($1,4 млн) ее не устроила, она потребовала повышения закупочных цен на аппараты ИВЛ, а затем и расторжения контракта, как недостаточно прибыльного для нее. В 2014 году стороны "оформили развод", а на следующий год саму Covidien перекупила еще более крупная профильная корпорация Medtronic. "Правительственные чиновники и руководители компаний-конкурентов по производству ИВЛ говорят, что, как они подозревают, Covidien купила Newport для того, чтобы не дать той создать более дешевый товар, который бы подорвал прибыльность уже имевшегося у Covidien подобного бизнеса", — констатирует New York Times. Вот, собственно, и все. Американский госзаказ на ИВЛ был в 2014 году передан голландскому транснациональному гиганту Philips. Тот его вроде бы выполнил, но поставки самих аппаратов, ориентировочно планировавшиеся на середину нынешнего года, еще не начались. А теперь, мне кажется, могут и не начаться: вряд ли Европа станет делиться с США тем, что позарез необходимо ей самой. Medtronic сначала отбивалась от запросов New York Times ссылками на то, что она, дескать, не в курсе давней истории. Но в воскресенье сделала заявление: разработки Newport не укладывались ни в финансовые, ни в технические в параметры контракта — в частности, из-за того, что созданная тогда модель аппарата была непригодна для новорожденных. Теперь этих аппаратов нет ни у старых, ни у малых. Но и винить вроде как некого. Грошовые маски и геополитика Возможно, по рыночной логике так и должно быть, а я просто чего-то не понимаю. Но вот колумнист из New York Times Фархад Манджу пытался разобраться в том, почему в США не хватает не только аппаратов ИВЛ, но даже спецодежды для медицинского персонала. По его мнению (на мой взгляд, совершенно логичному), любые карантины, ИВЛ и другие методы лечения бесполезны, "если медработники не могут даже вступать в контакт с заразными пациентами, сами при этом не заболевая".

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