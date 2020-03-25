Чеки от Дяди Сэма: заплатят ли американцам за простой во время пандемии?

Американка из Морганфилда (штат Кентукки) Джейси Гордон работала продавщицей в супермаркете Walmart, но 10 марта уволилась из-за эпидемии, вызванной распространением нового коронавируса. Во-первых, она беременна, и потому особенно боялась заразиться в магазинной толчее; во-вторых, она уже использовала полагавшиеся ей дни отпуска по болезни (два дня — оплачиваемого, четыре — за свой счет) и была предупреждена, что если попросит пятый, то будет уволена.

"Начальство не шло мне навстречу для защиты меня и моей семьи, вот я и решила уйти, хотя на самом деле не могу себе позволить не работать", — сказала молодая женщина телеканалу CNBC. Теперь она, по ее словам, собирается подавать заявления на пособие по нетрудоспособности и продовольственную помощь. Просила бы и по безработице, да не уверена, что имеет право. Калифорниец Нефтали Дюбон — шофер грузовика, работающий в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, — тоже не знает, как ему быть. "Такого я еще никогда не видел, — сказал он Общественному радио США (NPR) по поводу сегодняшней ситуации в терминалах, где разгружаются товары из Китая. — Площадки, где прежде контейнеры стояли штабелями, теперь просто пустуют". Дюбон работает на собственной машине, поясняет NPR. Платят ему сдельно: за каждую доставку груза по назначению. Чтобы сводить концы с концами, надо делать по пять-шесть поездок за день, а сейчас он в лучшем случае выполняет одну-две. Между тем грузовик был куплен в кредит, который надо погашать. Вместе с платой за стоянку и страховку выходит более чем по $2000 в месяц. Взять их негде и на помощь властей рассчитывать не приходится: официально водитель считается самозанятым предпринимателем и не может быть признан безработным. Тревожная перспектива Подобных примеров сейчас в Америке — пруд пруди. Из-за пандемии экономика повсюду резко затормозилась, а кое-где почти остановилась. В той же Калифорнии власти приказали местным жителям в обозримой перспективе без крайней необходимости не выходить из дома. Они исходят из того, что в ближайшие восемь недель заражены могут быть 25,5 млн человек — 56% населения штата. Губернатор-демократ Гэвин Ньюсом приводил такую оценку в письме президенту страны республиканцу Дональду Трампу с просьбой прислать как раз в лос-анджелесский порт плавучий госпиталь ВМС США. Все более алармистскими становятся и общенациональные экономические прогнозы. В четверг должны быть обнародованы данные Минтруда США о заявках на пособия по безработице за прошлую неделю. До кризиса этот показатель варьировался в пределах 210–230 тыс., неделю назад он поднялся до 281 тыс., теперь специалисты из инвестбанка Goldman Sachs ожидают 2,25 млн (!) заявок. Упреждающих официальных данных нет: чтобы не сеять панику, администрация Трампа просила власти на местах не допускать утечек о ситуации в конкретных штатах до публикации сводного доклада. Кстати, тот же Goldman Sachs на днях предупредил, что во втором квартале нынешнего года сокращение ВВП США может в годовом исчислении достичь 24%. Ничего подобного в стране не наблюдалось как минимум со времен Великой депрессии прошлого века, да и это сравнение не вполне корректно. 100 лет назад ежеквартальной экономической статистики в США еще не велось, она появилась лишь в 1947 году. К тому же и ВВП сейчас у Америки совсем другой: в последние годы, как сообщалось, он превышал $20 трлн. Пока лишь планы В этих условиях понятно, почему триллионами исчисляется и оценочная стоимость программ помощи, разворачиваемых властями США. Точнее, пока планируемых к разворачиванию, потому что в Конгрессе многодневные препирательства вокруг этих программ вроде бы наконец завершились, но окончательное решение еще законодательно не оформлено. В Сенате демократическая оппозиция дважды проваливала — в воскресенье и понедельник — процедурные голосования, устраивавшиеся лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом для продвижения законопроекта о "помощи пострадавшим от коронавируса и экономической безопасности" (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, сокращенно CARES, т.е. "заботливый"). В Палате представителей демократическое большинство по инициативе заклятого врага Трампа — спикера Нэнси Пелоси — внесло альтернативный проект закона "об ответственности за трудящихся и семьи" (Take Responsibility for Workers and Families Act).

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Во вторник с самого утра ходили слухи, что стороны близки к договоренности. На Уолл-стрит на этих ожиданиях сильно подскочил биржевой индекс Dow Jones. Но лишь около часа ночи со вторника на среду по вашингтонскому времени было наконец объявлено, что "сделка заключена" на основании сенатского законопроекта. Однако эту сделку надо еще утвердить, причем обеими палатами Конгресса. А работа Палаты представителей приостановлена, среди законодателей есть заразившиеся, десятки их находятся на добровольном домашнем карантине. И собраться для голосования конгрессменам будет заведомо нелегко. По словам американских наблюдателей, самым щадящим вариантом было бы заочное "единодушное одобрение" нового законопроекта нижней палатой. Пелоси уже заявила, что она как раз на это и нацеливалась. Но для этого необходимо реальное отсутствие возражений со стороны законодателей, а они имеются или, во всяком случае, могут возникнуть. Например, член Конгресса от штата Нью-Йорк социал-демократка Александриа Окасио-Кортес через Twitter напомнила, что окончательного текста (а в нем изначально было около 600 страниц) ни она, ни ее коллеги еще не видели. Она не уверена, заслуживает ли поддержки билль, "который, кажется, раздает полтриллиона долларов (выделено в оригинале — прим. ТАСС) крупным корпорациям, а мер по защите трудящихся почти не содержит". Среди республиканцев, по свидетельству газеты Washington Post, тоже не все готовы заочно утверждать программу помощи, не имеющую по своим масштабам аналогов в истории страны. А если единодушия достичь не удастся, конгрессменам придется физически собираться и голосовать. Скорее всего, по словам их помощников, их станут группами доставлять в зал заседаний, чтобы избежать общего скопления в одном месте. Люди они в большинстве своем немолодые, заведомо относящиеся к группе риска. О чем спор С тем, что американскую экономику надо спасать, в Вашингтоне согласны, видимо, все без исключения. Спор же в самом общем виде сводился и сводится к тому, что республиканцы хотят делать упор на поддержке бизнеса, а демократы настаивают на защите и резком расширении прав работников. Каждая из сторон, как водится, считает себя правой. Либералы доказывают, что одноразовые подачки в любом случае не спасут людей, лишающихся постоянного заработка. Помощь казны корпорациям в этих условиях многие из них считают вредной и даже безнравственной: дескать, деньги, все равно будут потрачены теми на выкуп собственных акций, выплату окладов, дивидендов и премий членам правления и т.д. и т.п. — прецеденты такие известны. И в спорах вокруг сенатского законопроекта одним из главных камней преткновения был контроль за использованием средств.

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Консерваторы отвечают, что безнравственно прививать людям иждивенческую психологию. Что надо всемерно стимулировать трудоустройство, а для этого поддерживать частный бизнес, который его как раз в основном и обеспечивает. Что если сейчас взвалить на предпринимателей чересчур обременительные новые обязательства, например по оплате больничных, то фирмы просто навсегда позакрываются и после кризиса людям некуда будет возвращаться. Ко всему этому, разумеется, примешивается и политика. С одной стороны, оппозиция надеется, что в преддверии ноябрьских всеобщих выборов внезапная напасть выбьет из рук нынешнего хозяина Белого дома экономические козыри и восстановит против него избирателей. А с другой, она опасается, как писал один из комментаторов в газете USA Today, "что коронавирусный кризис может стать для президента Трампа "моментом 09/11" (имеются в виду чудовищные теракты 11 сентября 2001 года в США — прим. ТАСС), когда народ может забыть о межпартийных дрязгах и сплотиться вокруг лидера, изо всех сил старающегося помочь своей стране". Кстати, служба Гэллапа только что сообщила, что личный рейтинг Трампа вновь достиг рекордной для него отметки 49%. Шестеро из каждых десяти американцев одобряют подход президента к борьбе с пандемией. Счет на триллионы… На чьей стороне в заокеанских спорах больше правды — не мне судить. Надеюсь, что американцы в конечном счете сами разберутся со своими медицинскими, политическими и социально-экономическими проблемами и что нам в России с подобными дилеммами сталкиваться не придется. А вместо "советов постороннего" просто расскажу, что конкретно власти в Вашингтоне предлагают делать для помощи своей экономике и своему народу. Начну с астрономических общих цифр. В прошлое воскресенье глава Минфина США Стивен Мнучин рассказал каналу Fox News, что финансовая поддержка американского бизнеса со стороны Федеральной резервной (банковской) системы страны может достичь $4 трлн. На следующий день сама ФРС объявила, что готова скупать государственные и корпоративные бонды, т.е. вливать деньги в экономику, вообще без всяких ограничений. Этот беспрецедентный шаг с ее стороны даже побудил Трампа в кои-то веки похвалить главу ФРС Джерома Пауэлла, которого он прежде постоянно ругал. По линии исполнительной власти программа стимулирования экономики оценивается сейчас примерно в $2 трлн. Один из ключевых ее компонентов — прямая раздача денег населению. По словам того же Мнучина, в среднем примерно по $3 тыс. на семью. "Это поможет им продержаться", — сказал министр. …и на тысячи Но тут, конечно, важны детали. По республиканскому сенатскому плану каждый американский налогоплательщик с доходом до $75 000 должен получить от Налоговой службы США чек на сумму $1200 плюс по $500 на каждого ребенка. Соответственно, супругам, подающим одну декларацию на двоих, причитается $2400, семье из трех человек (муж, жена и ребенок) — $2900, а из четырех — $3400. Округленно можно свести это к трем тысячам, как и сделал глава Минфина. Для людей с более высоким доходом предусмотрено постепенное уменьшение выплат вплоть до полного обнуления. Но в стране хватает и бедняков, которые по закону налогов не платят, хотя декларации и подают. Им по тому же плану исходно положена была вдвое меньшая помощь — по $600 на каждого взрослого.

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Сохранился ли такой же подход в окончательном варианте законопроекта, мы пока не знаем, но изначально он служил поводом для претензий и упреков. Критики указывали, что помощь урезается тем, кому она нужнее всего. Газета Washington Post со ссылкой на одного из либеральных экономистов писала, что "около 22 млн человек" в США "не получат выгод от плана республиканцев". Поэтому, например, сенатор Берни Сандерс — социал-демократ, борющийся за выдвижение кандидатом в президенты США, предлагал "вплоть до окончания кризиса" платить всем американцам независимо от налогового статуса по $2000 в месяц. Шестеро его однопартийцев в Сенате ратовали за то, чтобы делать то же самое ежеквартально. Республиканская же инициатива — разовая. Да, конечно, она сильно обрадует всех тех в США, кому положены чеки от Дяди Сэма. Но понятно и то, что долго такой помощью сыт не будешь. Можно вспомнить хотя бы шофера-калифорнийца с его грузовиком. Аховая ситуация Да и беременной Джейси Гордон, с которой мы начинали разговор, тоже не позавидуешь. Она, конечно, может попробовать вернуться обратно в Walmart, который как раз сейчас из-за наплыва покупателей в условиях кризиса проводит дополнительный набор персонала и обещает смягчить подход к отпускам по болезни.

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Но если там ее не примут, то придется обращаться за пособиями. Я покопался в интернете и выяснил, что в Кентукки, по сообщению местной радиостанции WFPL, зарегистрированным безработным в течение 26 недель компенсируется около 45% утраченного дохода — от $39 до $552 в неделю. Но это только тем, кто потерял работу не по своей вине. И наплыв уже огромный: если прежде регистрировалось в среднем около 2 тыс. заявок в неделю, то теперь — до 9 тыс. за день. Во избежание перегрузок установлена очередь: в каждый рабочий день недели регистрируются люди, чьи фамилии начинаются с определенных букв алфавита. Будут ли реально выплачиваться пособия, зависит от профильного страхового фонда, а он в штате более чем наполовину пуст. В общем, ситуация аховая. Даже на сторонний взгляд, а уж для самих американцев — и подавно. Кому сейчас легко? Долгая жизнь в США давно привела меня к убеждению в том, что американцы совершенно не умеют быть несчастными. У них нет нашей спасительной присказки: "А кому сейчас легко?" Они живут в плену иллюзии, будто счастье чуть ли не "гарантировано" им по праву рождения. Ведь еще Декларация независимости США провозглашала "стремление к счастью" одним из "неотъемлемых прав" каждого человека. В массовом сознании "право" и "стремление" со временем слились воедино. И потому сейчас мне за них тревожно. Как поведут себя люди, привыкшие чувствовать себя хозяевами своей судьбы, в ситуации, которую они заведомо не могут полностью контролировать? Люди в массе своей законопослушные, хорошо воспитанные и дружелюбные, но при этом крайне самовольные и эгоцентричные. Хватит ли им мудрости, выдержки и терпения для того, чтобы сплотиться перед лицом общей угрозы, несмотря на всю социально-политическую разобщенность и поляризацию последних лет да и нынешнее новое "социальное дистанцирование"? Невольно вспоминаю о социальных проблемах номинально богатейшего государства планеты. Об огромном множестве людей, не имеющих медицинской страховки и права на оплачиваемый отпуск по болезни. О бездомных, которых и так полно, а теперь наверняка станет еще больше, несмотря на объявленный властями временный мораторий на выселение несостоятельных должников. О заключенных в местах лишения свободы, по численности которых США намного опережают любую другую страну мира. Наконец, не могу не думать и о любви американцев к оружию. Они ведь и теперь, как и во время любого другого кризиса, сразу бросились дополнительно вооружаться. Как они говорят, "для самозащиты". От кого? Да друг от друга! Терпение Трампа на исходе? Трамп уже объявил, что его собственный запас терпения ограничен. По его словам, он хочет, чтобы уже "на Пасху" американская экономика была вновь "открыта" и церкви были полны народа. Православная Пасха в этом году будет праздноваться 19 апреля, протестантская и католическая — неделей раньше. Американских инфекционистов подобное желание президента сильно удивило. Да и во Всемирной организации здравоохранения считают, что при нынешней динамике распространения коронавируса США могут стать новым эпицентром пандемии. И хотя, конечно, всем хотелось бы, чтобы оптимистичные прогнозы Трампа сбылись, опыт показывает, что одного желания мало. Британия вот тоже поначалу хотела идти в борьбе с пандемией "своим путем", но далеко не продвинулась.

"A recent study by the JPMorgan Chase Institute found that only half of [small businesses] have enough resources on hand to cover a month of normal outflows, including costs like rent, utilities, and payroll," @AnnieLowrey writes: https://t.co/Emg7NMfHjV — The Atlantic (@TheAtlantic) March 23, 2020