Силы ПНС заявили об атаке на транспортный самолет с боеприпасами для ливийской армии

КАИР, 5 апреля. /ТАСС/. Авиация поддерживающих Правительство национального согласия (ПНС) Ливии формирований атаковала под Триполи транспортный самолет с боеприпасами для Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье в Twitter на странице командования проводимой силами столичного кабмина операции "Вулкан гнева".

Как утверждал официальный представитель кампании полковник Мухаммед Кануно, военно-транспортное судно подверглось удару в районе города Тархуна (60 км к юго-востоку от столицы). "Ливийские ВВС некоторое время назад атаковали грузовой самолет с партией боеприпасов для формирований Хафтара сразу после его приземления на взлетно-посадочной полосе в окрестностях Тархуны", - указал он.

О последствиях бомбардировки информации пока не поступало. В ЛНА не комментируют эти заявления. По данным ливийского новостного портала Al-Unvan, в обстреле был задействован беспилотник турецкого производства, который атаковал транспортник с медикаментами и оборудованием, предназначенными для оснащения полевых госпиталей, развертываемых армией в рамках превентивных мер по противодействию распространению нового коронавируса.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: столичное ПНС премьера Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже год противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. Несмотря на неоднократные обещания сторон соблюдать действующий с 12 января режим прекращения огня и все попытки международного сообщества сподвигнуть их к мирному урегулированию, в том числе на фоне пандемии, ПНС и ЛНА продолжают боестолкновения, постоянно обвиняя друг друга в нарушении перемирия.

Как сообщил в воскресенье Национальный комитет по правам человека, за год боев за столицу их жертвами стали почти 4,4 тыс. человек, в том числе свыше 500 гражданских, ранения получили более 12,7 тыс.