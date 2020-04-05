{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Силы ПНС заявили об атаке на транспортный самолет с боеприпасами для ливийской армии

О последствиях бомбардировки информации пока не поступало

КАИР, 5 апреля. /ТАСС/. Авиация поддерживающих Правительство национального согласия (ПНС) Ливии формирований атаковала под Триполи транспортный самолет с боеприпасами для Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье в Twitter на странице командования проводимой силами столичного кабмина операции "Вулкан гнева".

На эту тему
Наследство Каддафи: как иностранцы пробуют помирить Ливию

Как утверждал официальный представитель кампании полковник Мухаммед Кануно, военно-транспортное судно подверглось удару в районе города Тархуна (60 км к юго-востоку от столицы). "Ливийские ВВС некоторое время назад атаковали грузовой самолет с партией боеприпасов для формирований Хафтара сразу после его приземления на взлетно-посадочной полосе в окрестностях Тархуны", - указал он.

О последствиях бомбардировки информации пока не поступало. В ЛНА не комментируют эти заявления. По данным ливийского новостного портала Al-Unvan, в обстреле был задействован беспилотник турецкого производства, который атаковал транспортник с медикаментами и оборудованием, предназначенными для оснащения полевых госпиталей, развертываемых армией в рамках превентивных мер по противодействию распространению нового коронавируса.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: столичное ПНС премьера Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже год противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. Несмотря на неоднократные обещания сторон соблюдать действующий с 12 января режим прекращения огня и все попытки международного сообщества сподвигнуть их к мирному урегулированию, в том числе на фоне пандемии, ПНС и ЛНА продолжают боестолкновения, постоянно обвиняя друг друга в нарушении перемирия.

Как сообщил в воскресенье Национальный комитет по правам человека, за год боев за столицу их жертвами стали почти 4,4 тыс. человек, в том числе свыше 500 гражданских, ранения получили более 12,7 тыс.

Теги
Ливия
Реклама на ТАСС
Байден предложил виртуальный формат для отложенного съезда демократов
Начало съезда перенесли с 13 июля на 17 августа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС