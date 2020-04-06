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Акции протеста в Гонконге

Названа сумма ущерба правительственным объектам от протестов в Гонконге

Как пишет China Daily, она составила $7,9 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 апреля. /ТАСС/. Совокупный ущерб правительственным зданиям от погромов, учиненных радикальными демонстрантами в ходе прошлогодних массовых беспорядков в Гонконге, составил 61 млн гонконгских долларов ($7,9 млн). Об этом сообщила в понедельник газета China Daily, ссылаясь на данные, представленные в специальном докладе местных властей.

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В документе отмечается, что департаменту по делам архитектуры и градостроительства пришлось ремонтировать в общей сложности четыре десятка объектов, включая полицейские участки. Наибольший урон был причинен комплексу Законодательного совета, который 1 июля 2019 года подвергся штурму и многочисленным актам вандализма со стороны сотен радикалов в масках. Ремонт зданию, расположенному в районе Адмиралти в центре города, обошелся почти в $2 млн.

Еще порядка $1,2 млн пришлось потратить на реновацию правительственных офисов в районе Чэн Ша Вань в материковой части города. Участники беспорядков также громили, забрасывали бутылками с зажигательной смесью и краской целый ряд других объектов в разных частях мегаполиса.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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