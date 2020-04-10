{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СБ ООН заявил о необходимости поддержать затронутые конфликтами страны в условиях пандемии

В организации призвали к единству и солидарности

ООН, 10 апреля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН выразил готовность поддержать затронутые конфликтами страны в условиях пандемии. Об этом заявил в четверг постоянный представитель Доминиканской Республики Хосе Сингер, председательствующий в апреле в СБ ООН.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Члены Совета Безопасности ООН выразили поддержку всем усилиям генсека ООН по помощи затронутым конфликтами странам в преодолении последствий пандемии", - сказал он.

"Мы призываем к единству и солидарности со всеми этими странами", - добавил дипломат.

СБ ООН в четверг впервые провел заседание (в формате видеоконференции), посвященное противодействию пандемии. На нем выступил генсек ООН Антониу Гутерриш, который обратился к Совбезу с призывом продемонстрировать единство перед лицом этой угрозы. Российский постпред Василий Небензя обратил внимание на необходимость снятия односторонних санкций, которые могут помешать сдерживать распространение коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги
РоссияНебензя, Василий АлексеевичГутерриш, АнтониуПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Трамп назвал вымыслом сообщения о том, что разведка США знала о коронавирусе в ноябре
Публикуя эту информацию, журналисты знали, что ошибаются, считает американский лидер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС