СБ ООН заявил о необходимости поддержать затронутые конфликтами страны в условиях пандемии

ООН, 10 апреля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН выразил готовность поддержать затронутые конфликтами страны в условиях пандемии. Об этом заявил в четверг постоянный представитель Доминиканской Республики Хосе Сингер, председательствующий в апреле в СБ ООН.

"Члены Совета Безопасности ООН выразили поддержку всем усилиям генсека ООН по помощи затронутым конфликтами странам в преодолении последствий пандемии", - сказал он.

"Мы призываем к единству и солидарности со всеми этими странами", - добавил дипломат.

СБ ООН в четверг впервые провел заседание (в формате видеоконференции), посвященное противодействию пандемии. На нем выступил генсек ООН Антониу Гутерриш, который обратился к Совбезу с призывом продемонстрировать единство перед лицом этой угрозы. Российский постпред Василий Небензя обратил внимание на необходимость снятия односторонних санкций, которые могут помешать сдерживать распространение коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.