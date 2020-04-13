Al Jazeera: cилы ливийского ПНС взяли город Сабрата к западу от Триполи

ТАСС, 13 апреля. Формирования, лояльные Правительству национального согласия (ПНС), в результате ожесточенных столкновений вытеснили бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара из города Сабрата, расположенного к западу от ливийской столицы Триполи. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera .

Ранее в понедельник телеканал сообщал о взятии силами ПНС города Сурман.

В Ливии уже долгое время параллельно существуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. 4 апреля 2019 года последний начал наступление на столицу, вот уже год противоборствующие лагеря ведут бои за город.

Несмотря на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к сторонам вооруженных конфликтов во всем мире прекратить боевые действия на фоне пандемии коронавируса, столкновения в Ливии продолжаются. Стороны неоднократно заявляли о готовности пойти на перемирие для борьбы с заболеванием, однако вновь и вновь вступают в стычки, обвиняя друг друга в нарушении режима прекращения огня.