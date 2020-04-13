Госдеп сообщил, что эмиссар США ведет в Дохе переговоры с талибами

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад проводит в понедельник в столице Катара новый раунд переговоров с лидерами радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

По ее свидетельству, Халилзад отбыл в Доху 12 апреля. "Посол Халилзад встретится с представителями [движения] "Талибан" 13 апреля, чтобы обсудить текущие вызовы в выполнении договоренности между США и талибами", - отметило американское внешнеполитическое ведомство.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения "Талибан" и до тысячи человек, удерживаемых радикалами. На днях стороны приступили к освобождению этих лиц.