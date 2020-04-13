Al Jazeera: cилы Сарраджа заняли весь участок побережья Ливии от Триполи до границы Туниса

ТАСС, 13 апреля. Формирования, лояльные Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, вытеснили бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара из города Эль-Аджайлат, расположенного в 80 км к западу от Триполи. Как сообщил телеканал Al Jazeera , это уже третий (после Сурмана и Сабраты) стратегически значимый город на подступах к Триполи, занятый в понедельник сторонниками ПНС.

Как подчеркивает телеканал, после взятия указанных населенных пунктов силы ПНС полностью контролируют участок территории вдоль побережья Средиземного моря от Триполи до границы с Тунисом.

В Ливии уже долгое время параллельно существуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. 4 апреля 2019 года последний начал наступление на столицу, вот уже год противоборствующие лагеря ведут бои за город.