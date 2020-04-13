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Al Jazeera: cилы Сарраджа заняли весь участок побережья Ливии от Триполи до границы Туниса

Формирования, лояльные Правительству национального согласия, вытеснили бойцов Ливийской национальной армии Халифы Хафтара из города Эль-Аджайлат в 80 км к западу от Триполи

ТАСС, 13 апреля. Формирования, лояльные Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, вытеснили бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара из города Эль-Аджайлат, расположенного в 80 км к западу от Триполи. Как сообщил телеканал Al Jazeera, это уже третий (после Сурмана и Сабраты) стратегически значимый город на подступах к Триполи, занятый в понедельник сторонниками ПНС.

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Как подчеркивает телеканал, после взятия указанных населенных пунктов силы ПНС полностью контролируют участок территории вдоль побережья Средиземного моря от Триполи до границы с Тунисом.

В Ливии уже долгое время параллельно существуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. 4 апреля 2019 года последний начал наступление на столицу, вот уже год противоборствующие лагеря ведут бои за город.

Теги
Ливия
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