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Дело Пола Уилана

Посол США назвал дело Уилана препятствием в отношениях между Москвой и Вашингтоном

Джон Салливан считает, что обвиняемого в шпионаже против России Пола Уилана необходимо освободить из СИЗО Лефортово и отпустить домой

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Дело обвиняемого в шпионаже против России американского гражданина Пола Уилана представляет собой значительное препятствие в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении посла США в РФ Джона Салливана.

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"Я приехал в Москву с поручением президента Трампа улучшить отношения между США и Россией, и я прилагаю все усилия, чтобы сделать именно это. Все дело против Пола - обстоятельства его ареста, полное отсутствие доказательств и продолжающееся тюремное заключение - не только морально неверно и юридически подозрительно, но и представляет собой значительное препятствие в двусторонних отношениях между США и Россией", - говорится в заявлении американского дипломата, текст которого опубликован в понедельник на сайте посольства США в РФ.

Салливан считает, что Уилана необходимо освободить из СИЗО Лефортово и отпустить домой.

Мосгорсуд в понедельник начал слушания по существу уголовного дела против Уилана. Салливан в своем заявлении отметил, что "попытался увидеться с Полом в суде до начала назначенного слушания", но ему не разрешили войти в здание суда. Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе суда, посол не был допущен в здание Мосгорсуда в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали сотрудники ФСБ 28 декабря 2018 года в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

По словам защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано.

Теги
СШАРоссияДело Пола УиланаСалливан, Джон
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