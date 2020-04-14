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Трамп назвал исторической договоренность ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти

Американский лидер поблагодарил президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал сделку ОПЕК+, связанную с сокращением уровней добычи нефти, исторической, поблагодарив главу российского государства Владимира Путина и саудовское руководство. Соответствующее заявление он сделал в понедельник на брифинге в Белом доме.

"Это историческая сделка, которая поможет 11 млн американских рабочих, занятых в нефтегазовой отрасли. Это очень монументально, - отметил Трамп. - Я хочу поблагодарить короля и наследного принца Саудовской Аравии, президента России Владимира Путина и хорошего друга, проявившего большую гибкость, президента Мексики". 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияСаудовская АравияТрамп, ДональдРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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