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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав Бразилии: G20 нужно обсудить, каким будет мировое здравоохранение после пандемии

Встреча министров здравоохранения "двадцатки" в формате видеоконференции пройдет 19 апреля

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 апреля. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) должны обсудить, какой будет система здравоохранения в мире после окончания пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта в преддверии запланированной на 19 апреля встречи министров здравоохранения "двадцатки" в формате видеоконференции.

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"Поскольку мы всем миром переживаем эту ситуацию, необходимо выработать позицию о том, какими организационными возможностями мы обладаем, продумать то, какой должна быть система здравоохранения", - сказал политик, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос о том, с какими предложениями Бразилия выступит на предстоящей встрече министров стран G20.

"Уверен, что сейчас в контексте [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 мы только начнем эту дискуссию о том, как нам предстоит выстроить новую мировую систему здравоохранения на период после эпидемии", - уточнил Мандетта.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему времени в стране выявлены более 25,2 тыс. случаев инфицирования, умерли свыше 1,5 тыс. человек. Показатель смертности находится на уровне 6,1%.

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БразилияПандемия коронавируса нового типа
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