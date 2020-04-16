В ОБСЕ надеются, что обмен в Донбассе укрепит доверие между сторонами конфликта

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, посол Хайди Грау приветствует состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и ДНР и ЛНР и призывает и далее прилагать усилия для выполнения минских соглашений.

"Я приветствую состоявшееся сегодня взаимное освобождение и обмен лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом на востоке Украины", - заявила она. "Сделанный накануне православной Пасхи, этот шаг имеет особое символическое значение. Надеюсь, что он послужит укреплению доверия между сторонами при выполнении и других аспектов минских соглашений", - сказано в заявлении Грау, распространенном во вторник офисом спецпредставителя на Украине.

Посол поблагодарила всех участников организации процесса обмена за приложенные усилия и призвала продолжать реализацию достигнутых ранее договоренностей. "Приветствуя достигнутое, я призываю стороны и далее прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, следуя минским соглашениям", - заявила Грау.

В четверг, за несколько дней до православной Пасхи, состоялся первый в 2020 году обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом, как и договаривались стороны на последнем заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 8 апреля. В результате домой смогут вернуться 34 человека. Киев передал 10 удерживаемых лиц Донецкой народной республике (ДНР) и четырех - Луганской народной республике (ЛНР). В свою очередь ДНР освободила девять человек и ЛНР - 11. Итоговое число освобожденных оказалось меньше запланированного. Четыре человека из тех, кого запрашивала ЛНР, отказались возвращаться в республику по семейным обстоятельствам.

По словам полпреда РФ в контактной группе Бориса Грызлова, решение об обмене долго тормозилось киевской делегацией на переговорах в Минске и "договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации".

Состоявшееся сегодня освобождение - уже второе после саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в декабре 2019 года, когда была зафиксирована рекомендация сторонам конфликта провести обмен пленными в формате "всех на всех". Но и оно полностью проблему пока не решило. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подчеркнул, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами и в рамках контактной группы, и в "нормандском формате" будут продолжены. В свою очередь в ДНР сообщили, что республика ставит задачу вернуть домой еще около 100 человек. Полпред РФ Борис Грызлов по итогам обмена заявил, что стороны договорились на следующей встрече контактной группы обсудить дальнейшие действия по обмену. По его словам, стороны подтвердили, что снимают основания для дальнейшего юридического преследования возвращаемых лиц.