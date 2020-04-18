Бразильские дипломаты покинули Венесуэлу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 апреля. /ТАСС/. Бразилия вывезла из Венесуэлы сотрудников своего посольства в Каракасе, а также консульских загранучреждений в Боливарианской республике. Об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении МИД и Минобороны латиноамериканского государства.

"Сотрудники дипломатического представительства и консульских учреждений Бразилии в Венесуэле, среди которых дипломатические и иные работники МИД, аппарата военного атташе, гражданские и члены их семей - всего 38 человек, в пятницу возвращаются в Бразилиа из Каракаса самолетом ВВС Бразилии", - говорится в документе. Как уточняется, в столицу соседнего государства был ранее направлен самолет Lockheed Martin C-130 Hercules, которым помимо госслужащих на родину также вернулись 12 бразильцев.

В начале марта Бразилия объявила о прекращении работы своих загранпредставительств в Венесуэле и отзыве сотрудников, тогда говорилось о 14 дипработниках. Однако из-за последующего обострения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса в латиноамериканском регионе и закрытия границ, они вынуждены были задержаться в Боливарианской республике. Таким образом Бразилиа полностью прекращает контакты с представителями официального Каракаса, дипломатам которого под угрозой выдворения надлежит покинуть Бразилию до 2 мая, указывает портал Inforel.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.