В США заявили, что запущенный Ираном спутник вряд ли способен предоставлять разведданные

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Запущенный Ираном в космос военный спутник вряд ли способен предоставлять разведывательные данные. Такое мнение разместил в субботу на своей странице в Twitter командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд.

"Космические силы продолжают отслеживать два объекта, связанные с произведенным Ираном космическим запуском", - отметил он. Речь идет о самом спутнике Noor, который, по словам генерала, является малым космическим аппаратом стандарта CubeSat или микроспутником, а также о ступени ракеты Qased. "Иран заявляет, что он [спутник] может производить съемку. На самом деле это вращающаяся в космосе веб-камера. Вряд ли [она] предоставляет разведданные", - заключил командующий.

Ранее США, Великобритания и Франция высказали осуждение и обеспокоенность в отношении запуска Ираном военного спутника. Как заявил в пятницу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, Тегеран не делает ничего, что противоречило бы резолюции 2231 Совета Безопасности ООН по иранской ядерной проблеме, в то время как США и Европа не выполняют ее условия. По его словам, Тегеран не нарушает условия резолюции, поскольку "у Ирана нет ни ядерного оружия, ни ракет, которые могут нести [ядерный заряд]".

22 апреля Иран запустил свой первый военный спутник под названием Noor. По данным агентства Mehr, аппарат выведен на орбиту высотой 425 км при помощи ракеты-носителя Qased.