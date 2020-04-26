{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США заявили, что запущенный Ираном спутник вряд ли способен предоставлять разведданные

Командующий американскими Космическими силами Джон Реймонд отметил, что спутник представляет собой вращающуюся веб-камеру, которая вряд ли что-то может записывать

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Запущенный Ираном в космос военный спутник вряд ли способен предоставлять разведывательные данные. Такое мнение разместил в субботу на своей странице в Twitter командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд.

На эту тему
"Новый театр военных действий". Как устроены и чем занимаются Космические силы США

"Космические силы продолжают отслеживать два объекта, связанные с произведенным Ираном космическим запуском", - отметил он. Речь идет о самом спутнике Noor, который, по словам генерала, является малым космическим аппаратом стандарта CubeSat или микроспутником, а также о ступени ракеты Qased. "Иран заявляет, что он [спутник] может производить съемку. На самом деле это вращающаяся в космосе веб-камера. Вряд ли [она] предоставляет разведданные", - заключил командующий.

Ранее США, Великобритания и Франция высказали осуждение и обеспокоенность в отношении запуска Ираном военного спутника. Как заявил в пятницу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, Тегеран не делает ничего, что противоречило бы резолюции 2231 Совета Безопасности ООН по иранской ядерной проблеме, в то время как США и Европа не выполняют ее условия. По его словам, Тегеран не нарушает условия резолюции, поскольку "у Ирана нет ни ядерного оружия, ни ракет, которые могут нести [ядерный заряд]".

22 апреля Иран запустил свой первый военный спутник под названием Noor. По данным агентства Mehr, аппарат выведен на орбиту высотой 425 км при помощи ракеты-носителя Qased.

Теги
СШАИран
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Борис Джонсон вернется к исполнению обязанностей 27 апреля
В настоящее время британский премьер восстанавливается после заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС