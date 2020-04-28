В ЕС не признали переход власти в Ливии к ЛНА Хафтара

БРЮССЕЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Заявление фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о переходе к нему власти в стране не приведет к решению конфликта и не может быть принято. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Любые попытки продвинуть односторонние действия не приведут к устойчивому решению конфликта и не могут быть приняты", - сказал он.

27 апреля телеканал Sky News Arabia обнародовал заявление Хафтара, сообщившего, что ЛНА "принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения". По словам фельдмаршала, ЛНА будет работать над созданием условий для формирования постоянных гражданских институтов государства в соответствии с волей народа.

Ситуация в Ливии

Схиратское соглашение - "Ливийское политическое соглашение", - подписано в декабре 2015 года в Схирате (Марокко). Оно основано на мирном плане ООН, предусматривающем создание в Ливии органов власти, в частности, Правительства национального согласия (ПНС) и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Обе эти структуры базируются в Триполи и возглавляются премьером Фаизом Сарраджем.

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия. В Берлине ООН предложила начать межливийский диалог по трем направлениям - экономическому (прошел в Каире), военному (состоялся в Женеве) и политическому.

Палата представителей (избранный постоянный парламент) неоднократно указывала на то, что ПНС, несмотря на международное признание, потеряло легитимность, поскольку так и не получило одобрения парламента, как того требует Схиратское соглашение.