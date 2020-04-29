СМИ: ливийская армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий

КАИР, 29 апреля. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекращает боевые действия в стране, но оставляет за собой право отвечать на нападения. Об этом заявил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

"В ответ на призыв дружественных стран генеральное командование [ЛНА] объявляет о прекращении всех боевых действий в одностороннем порядке, оставляя за собой право незамедлительно и жестко отвечать на любые нарушения со стороны террористических группировок", - приводит слова аль-Мисмари телеканал Al Hadath.

Заявление прозвучало спустя два дня после того, как 27 апреля ЛНА, которая уже больше года ведет наступление на Триполи, объявила, что берет на себя управление государством. Тогда же Хафтар признал недействительным Схиратское соглашение, которое, по его словам, "разрушило страну и поставило ее в опасное положение". Он пообещал работать над созданием постоянных гражданских органов власти в соответствии с волей народа. Президентский совет заседающего в столице Правительства национального согласия (ПНС) назвал заявление Хафтара "попыткой нового переворота".

Решение фельдмаршала негативно восприняло большинство государств. В ООН указали на то, что поддерживают политическое соглашение об урегулировании в Ливии и выступают против любых изменений, достигаемых военным путем. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не одобряет заявление командующего ЛНА о том, что теперь он "будет единолично решать, как жить ливийскому народу".

Схиратское соглашение, подписанное в декабре 2015 года, основано на мирном плане ООН, предусматривающем создание в Ливии органов власти, в частности ПНС и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Обе эти структуры базируются в Триполи и возглавляются премьер-министром Фаизом Сарраджем. Палата представителей неоднократно указывала на то, что ПНС, несмотря на международное признание, потеряло легитимность, поскольку так и не получило одобрения парламента, как того требует политическая сделка.