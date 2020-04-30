Главы МИД "нормандской четверки" обсудят урегулирование конфликта на Украине

Тем, как реализуются решения парижского саммита, сегодня недовольны все стороны. Все говорят о пробуксовке и невыполнении большинства поставленных задач. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ждет от предстоящих контактов новых импульсов для активизации мирного процесса. Его украинский коллега Дмитрий Кулеба надеется, что встреча на уровне МИД поможет понять причины стагнации и "откроет путь к следующему саммиту в Берлине". Серьезную обеспокоенность ситуацией выражает Москва. "Домашняя работа пока не сделана, поэтому нас, конечно, интересует, когда это будет сделано, интересует, когда мы сможем собраться вместе на высшем уровне, чтобы оценить эту сделанную домашнюю работу", - сказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран нормандского формата (Германии, России, Украины и Франции) в режиме видеоконференции обсудят в четверг ход урегулирования конфликта в Донбассе. Как сказал в среду глава МИД РФ Серей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, участники видеоконференции будут "обсуждать, как и кто выполняет или не выполняет рекомендации, одобренные в декабре прошлого года на саммите "нормандской четверки" в Париже".

При этом Москва не скрывает, что многого от этой встречи не ждет. "Я предвижу достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров, - сказал на днях Сергей Лавров в интервью Первому каналу. - Но какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции".

А выступая в понедельник с лекцией для студентов МГИМО, глава МИД РФ пояснил, что предложенная Германией повестка предстоящих переговоров даже не включает вопросы о политических аспектах урегулирования конфликта. "Там нет ни единого слова о политических договоренностях, которые касаются политической реформы, которые касаются так называемой формулы Штайнмайера. <…> Там нет ни слова о том, как особый статус Донбасса в юридическом плане должен быть инкорпорирован на постоянной основе в украинское законодательство", - отметил министр. Германия, по словам Лаврова, предложила обсудить пункты "исключительно про новый обмен удерживаемыми лицами, про разминирование, про обеспечение безопасности, про обеспечение доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик".

Так что предстоит "большая битва" за то, чтобы "заставить Киев, Берлин и Париж говорить о том, почему не выполняются политические вопросы французского саммита", подчеркнул глава российского МИД.

Саммит в Париже

Парижский саммит стал своего рода переломным моментом в продолжающемся уже пять с лишним лет переговорном процессе вокруг урегулирования ситуации в Донбассе. Встреча лидеров "четверки", состоявшаяся после трехлетнего перерыва 9 декабря 2019 года, по общему мнению, была призвана перезапустить мирный процесс. В ходе переговоров, длившихся в общей сложности более семи часов, стороны подготовили итоговый документ, в котором зафиксировали ряд конкретных договоренностей, подлежащих немедленному исполнению.

В числе неотложных мер были названы всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств на трех новых участках до конца марта 2020 года, обмен пленными в формате "всех на всех", достижение в течение 30 дней договоренности об открытии на линии разделения новых пунктов пропуска.

Отдельный параграф коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В нем шла речь о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включении в законодательство "формулы Штайнмайера" в том виде, который был согласован "нормандской четверкой" и Контактной группой.

Как подчеркивали участники встречи, этим решениям предстояло стать лишь первым шагом в урегулировании конфликта. Стороны заявляли о необходимости продолжить дискуссию на высшем уровне в нормандском формате уже через четыре месяца, а в течение этого времени выполнить все достигнутые договоренности.

Киев капризничает

Однако с тех пор прошло четыре с половиной месяца, а о саммите "нормандской четверки" вопрос даже не стоит. "Ни о каком саммите речи быть не может, потому что все, что согласовано было в Париже, блокируется в работе Контактной группы и в деятельности украинского парламента и правительства по причине той позиции, которую занимают киевские власти", - заявил в понедельник Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО.

Из всех парижских решений реализовано лишь одно - проведены два этапа обмена пленными, что позволило вернуться домой 124 сторонникам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в декабре и 14 - в апреле. Киеву в свою очередь были переданы 76 человек на первом этапе обмена и 20 - на втором. При этом задача в том виде, как она ставилась на саммите - обменять "всех на всех" - все еще не решена, стороны заявляют о необходимости продолжить усилия по освобождению удерживаемых.

"Все остальное, что обсуждалось в Париже, к огромному нашему сожалению, не выполнено", - констатировал Лавров.

Министр напомнил, что главными вопросами урегулирования были и остаются вопросы безопасности людей, прекращения обстрелов и насилия. "Для того чтобы сделать это гарантированно, есть простой способ - обеспечить разведение сил и средств", - подчеркнул он. И предложение реализовать это по всей линии соприкосновения стояло, по словам главы МИД РФ, первым пунктом в проекте документа, согласованного министерствами иностранных дел стран нормандского формата еще к парижскому саммиту. Однако, "когда этот документ был положен на стол переговоров", президент Украины Владимир Зеленский отказался подписаться под ним и согласился развести силы лишь на трех дополнительных участках.

Но даже эти шаги, которые необходимо было осуществить максимум до конца марта, до сих пор не сделаны. "Украинская сторона на каждом заседании Контактной группы капризничает и выдвигает все новые аргументы, которые использует как предлог для того, чтобы отказываться согласовывать участки разведения", - отметил российский министр. То же самое, по его словам, проявляется при обсуждении вопросов разминирования и проблем экономического восстановления.

"Домашняя работа" не сделана

Особенно явно нежелание украинской стороны выполнять договоренности дает себя знать при обсуждении политической повестки. В декабре 2019 года, сразу после парижской встречи, высшие официальные лица Украины заверяли в готовности до следующего саммита "нормандской четверки" выполнить "определенную домашнюю работу". "Это вопрос амнистии, проведения выборов, особого статуса [Донбасса] - все они должны быть решены", - заявлял глава МИД Вадим Пристайко. Общественное обсуждение вопроса о включении "формулы Штайнмайера" в законодательство страны Украина обещала начать сразу же после Нового года.

Но в итоге Киев к этому даже не приступал. "Мы наблюдаем полный саботаж в политической части парижских договоренностей, - подчеркнул Лавров в интервью Первому каналу. - Никакого разговора на эти темы украинская сторона вести не хочет".

Больше того, президент Владимир Зеленский делает заявления, свидетельствующие о том, что отказ от достигнутых ранее договоренностей - принципиальная позиция Украины. Так, выступая 15 апреля в телеэфире, Зеленский воспроизвел старый подход Киева к последовательности выполнения Минских соглашений. Несмотря на прямую рекомендацию декабрьского "нормандского" саммита внести изменения в украинское законодательство с целью закрепления особого статуса Донбасса и проведения в регионе местных выборов, Зеленский вновь заявил о необходимости первоочередного возвращения Киеву контроля над границей с РФ. "Все говорят о местных выборах, но важно получить свою территорию прежде всего, - сказал он. - Для меня главное: выйдут войска и мы зайдем. Потом граница. Потом выборы".

"Схожую идею в свое время высказывал и [бывший президент Украины] Петр Порошенко, так что в этом смысле мало что поменялось", - прокомментировал это выступление Сергей Лавров. "Президент России Владимир Путин не раз реагировал на подобного рода попытки "поставить с ног на голову" все то, о чем говорится в Минских соглашениях. Желание ввести туда оккупационные войска ООН мы тоже не раз комментировали. С сожалением вынужден констатировать: при всей нашей убежденности, что президент Зеленский искренне хочет мира, как он и говорил во время предвыборной кампании, мы пока не видим, чтобы ему позволяли двигаться в направлении добросовестного, честного выполнения минского Комплекса мер от февраля 2015 года. Это прискорбно", - отметил министр.

Что скажут Париж и Берлин?

Ни к чему не привела и попытка сдвинуть с мертвой точки буксующий процесс урегулирования, предпринятая полтора месяца назад, когда 11 марта в Минск на встречу Контактной группы прибыли глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Тогда участники минских переговоров договорились создать в рамках политической подгруппы новую платформу для обсуждения всех спорных вопросов - консультативный совет. В него, как предполагалось, с правом решающего голоса должны были войти 10 представителей от Украины, 10 - от ДНР и ЛНР, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Планировалось, что окончательно новая "диалоговая площадка" будет создана на следующей минской встрече 26 марта.

Однако в Киеве на Ермака обрушилась лавина критики и обвинений в государственной измене, в Раде зарегистрировали постановление о незаконности диалога с Донбассом. В итоге идея консультативного совета была положена в долгий ящик. Отказ продолжить работу по реализации этой инициативы в Киеве обосновали необходимостью обсудить ее с Парижем, Берлином, ОБСЕ, а также с Верховной радой. Как сказал представитель ЛНР Родион Мирошник, "идея консультативного совета удаляется на глобальные консультации на неопределенный период".

"Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику", - констатировали в российском МИДе. При этом в Москве за решением Киева отступить от договоренностей увидели "подсказку извне".

На "подсказку" со стороны Парижа и Берлина - только теперь уже с целью выполнения Киевом своих обязательств по мирному урегулированию - очень надеются в преддверии "нормандской" встречи в республиках Донбасса. "На фоне регулярных обращений Киева за финансированием и кредитами, - отметил во вторник представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник, - у представителей Парижа и Берлина есть возможность подталкивать Киев к выполнению обязательств по урегулированию, если это, конечно, соответствует интересам Франции и Германии и их не устраивает лишь имитация Украиной действий по урегулированию".