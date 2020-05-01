Президент Грузии не приемлет критику лаборатории Лугара

"Критические заявления, которые распространяются в последнее время в отношении лаборатории Лугара, являются полностью неприемлемыми. Сегодня во время борьбы с пандемией как никогда научные достижения центра Лугара и его огромное значение заслуживают нашу благодарность", - говорится в заявлении.

"Я еще раз хочу подчеркнуть важность и роль лаборатории Лугара, ее руководства, сотрудников в управлении и преодолении кризиса. Хочу поблагодарить их [за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией] от себя и имени общества ", - добавила Зурабишвили.

17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лабораторию Лугара инфраструктурой с опасным биологическим потенциалом, которая формируется американцами в близости от российских границ. В Тбилиси с этим не согласились, выступив с утверждением, что сотрудники центра занимаются борьбой с коронавирусной инфекцией.

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку от тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты, а также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории. В Грузии эти обвинения назвали абсурдными, а в Москве заявили, что попросят у США документы о деятельности лаборатории.