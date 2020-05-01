{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Президент Грузии не приемлет критику лаборатории Лугара

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лабораторию Лугара инфраструктурой с опасным биологическим потенциалом, которая формируется американцами в близости от российских границ

ТБИЛИСИ, 1 мая. /ТАСС/. Критика в адрес Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара является неприемлемой, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Такая позиция содержится в распространенном в пятницу заявлении главы государства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Критические заявления, которые распространяются в последнее время в отношении лаборатории Лугара, являются полностью неприемлемыми. Сегодня во время борьбы с пандемией как никогда научные достижения центра Лугара и его огромное значение заслуживают нашу благодарность", - говорится в заявлении.

"Я еще раз хочу подчеркнуть важность и роль лаборатории Лугара, ее руководства, сотрудников в управлении и преодолении кризиса. Хочу поблагодарить их [за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией] от себя и имени общества ", - добавила Зурабишвили.

17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лабораторию Лугара инфраструктурой с опасным биологическим потенциалом, которая формируется американцами в близости от российских границ. В Тбилиси с этим не согласились, выступив с утверждением, что сотрудники центра занимаются борьбой с коронавирусной инфекцией.

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку от тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты, а также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории. В Грузии эти обвинения назвали абсурдными, а в Москве заявили, что попросят у США документы о деятельности лаборатории.

Теги
СШАГрузияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗурабишвили, СаломеПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Более тысячи человек собрались на массовую демонстрацию в Берлине, несмотря на запрет
Раз в 20 минут организаторы объявляют новое место встречи, и участники разными путями добираются до него, чтобы формально обойти запрет на политические собрания численностью больше 20 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС