Белый дом не уточняет, ждать ли от США ответных мер в отношении Китая из-за коронавируса

На брифинге для журналистов в Белом доме ее попросили прокомментировать статью газеты The Washington Post, согласно которой правительство США начало "составлять стратегию применения мер возмездия в отношении Китая". "Что касается "мер возмездия", то я не буду забегать вперед того, что сказал [в четверг] президент [США Дональда Трампа]", - отметила пресс-секретарь. По ее словам, глава государства недоволен действиями Китая.

Трамп в четверг сообщил, что американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, но не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином. Ему был задан вопрос о том, способно ли правительство США отказаться от выполнения своих долговых обязательств перед КНР "в качестве наказания за вирус". "Я могу сделать это иным образом. Могу добиться того же, но - даже ради [получения] большего объема денежных средств - просто введением пошлин. Так что мне не обязательно делать это (то есть отказываться от части долга - прим. ТАСС)", - сказал в ответ американский лидер.

Для Макинэни это был первый брифинг на посту пресс-секретаря Белого дома. Ее предшественница Стефани Гришэм за почти год в этой должности не провела ни одного полноценного брифинга для журналистов. В последний раз такой брифинг проводился в Белом доме в марте прошлого года, пресс-секретарем Трампа тогда была Сара Сандерс.

Позиция Китая

Между тем заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью телеканалу NBC заявил, что любые требования о выплате компенсаций, выдвигаемые Пекину в связи с коронавирусом, являются нелепыми и представляют собой "политический фарс". "Не существует никакого международного права, которое поддерживало бы обвинения в адрес страны, которая просто-напросто первой сообщила о заболевании", - отметил китайский дипломат. Лэ Юйчэн выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". При этом он вновь заверил, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени коронавирусом заразились более 3,2 млн человек, свыше 234 тыс. умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера. Пандемия привела к возникновению глубокого мирового экономического кризиса. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%.