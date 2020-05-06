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Палестино-израильский конфликт

Израильские военные атаковали позиции ХАМАС в ответ на запуск ракеты

Ранее из сектора Газа по израильской территории выпустили ракету, которая разорвалась в незаселенной местности

ТАСС, 6 мая. Армия Израиля нанесла в ночь на среду удары по военным позициям палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба в своем Twitter.

"В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Ранее армейская пресс-служба проинформировала, что из сектора Газа по израильской территории была выпущена одна ракета. По данным израильской радиостанции Kan, ракета разорвалась в незаселенной местности, информации о пострадавших и ущербе не поступало.

В предыдущий раз палестинские радикалы из приморского анклава подвергали ракетному обстрелу израильскую территорию 27 марта.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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