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Пандемия коронавируса нового типа

China Daily раскритиковала выступления Помпео, назвав их "клоунским шоу"

Госсекретарь США, как пишет издание, использует "любую возможность" для клеветы в адрес Китая и Всемирной организации здравоохранения
Госсекретарь США Майкл Помпео Zach Gibson/Getty Images
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© Zach Gibson/Getty Images

ПЕКИН, 6 мая. /ТАСС/. Крупное китайское англоязычное издание China Daily опубликовало в среду материал, озаглавленный "Клоунское шоу [Майкла] Помпео проливает свет на ошибки администрации США", с резкой критикой высказываний американского госсекретаря. Материал сопровождается нехарактерной для обычно сдержанных китайских медиа персональной карикатурой, изображающей похожего на политика человека в клоунской одежде, жонглирующего шарами с надписью "ложь".

Ранее Майкл Помпео заявил, будто у администрации США есть доказательства распространения нового коронавируса из лаборатории в Ухане. Замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, в свою очередь, подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

В редакционной статье газеты отмечается, что "Помпео наращивает свое общение со СМИ по мере роста числа людей, инфицированных новым коронавирусом в США и с ростом количества людей, умирающих от него", однако "не использует расширение своего медийного присутствия для продвижения столь необходимого сотрудничества в сдерживании вируса в США и за их пределами", вместо этого используя "любую возможность" для клеветы в адрес Китая и Всемирной организации здравоохранения".

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В материале вновь отмечается, что, по мнению ученых из разных стран, вирус имеет природное происхождение, "однако Помпео настаивает на том, что он происходит из лаборатории в Ухане". За этим, по мнению издания, кроется желание придать обоснованность попыткам обязать Китай компенсировать ущерб от пандемии, которые ранее Лэ Юйчэн уже называл нелепыми.

"При отсутствии каких-либо признаков того, что администрации удается взять пандемию под контроль у себя дома, превращение Китая в козла отпущения является единственной соломинкой, за которую она хватается в попытке скрыть свою некомпетентность и перенаправить бурю общественного негодования", - пишет China Daily.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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