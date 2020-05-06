China Daily раскритиковала выступления Помпео, назвав их "клоунским шоу"

ПЕКИН, 6 мая. /ТАСС/. Крупное китайское англоязычное издание China Daily опубликовало в среду материал, озаглавленный "Клоунское шоу [Майкла] Помпео проливает свет на ошибки администрации США", с резкой критикой высказываний американского госсекретаря. Материал сопровождается нехарактерной для обычно сдержанных китайских медиа персональной карикатурой, изображающей похожего на политика человека в клоунской одежде, жонглирующего шарами с надписью "ложь".

Ранее Майкл Помпео заявил, будто у администрации США есть доказательства распространения нового коронавируса из лаборатории в Ухане. Замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, в свою очередь, подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

В редакционной статье газеты отмечается, что "Помпео наращивает свое общение со СМИ по мере роста числа людей, инфицированных новым коронавирусом в США и с ростом количества людей, умирающих от него", однако "не использует расширение своего медийного присутствия для продвижения столь необходимого сотрудничества в сдерживании вируса в США и за их пределами", вместо этого используя "любую возможность" для клеветы в адрес Китая и Всемирной организации здравоохранения".