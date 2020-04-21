Время вируса: путь к согласию или пролог к войне?

С пандемией COVID-19 для Америки наконец окончилась "эпоха 9/11". Такое мнение выразил на днях бывший главный внешнеполитический спичрайтер и один из ближайших советников Барака Обамы в аппарате Белого дома — Бен Родс. Я его помню как одного из самых знающих и умных людей, с которыми доводилось общаться по работе в Вашингтоне, и потому теперь обратил внимание на его комментарий в журнале Atlantic. "Каждый день — 12 сентября" В США сокращением 9/11 принято обозначать чудовищные теракты 11 сентября 2001 года. Для американцев время с того дня действительно потекло если не вспять, то заново. По словам Бена, теперь где-то "в недрах ЦРУ, в большой комнате без окон висит плакат с напоминанием о том, что каждый день — 12 сентября". Долгое время это было для США аксиомой, не требующей доказательств. Джордж Буш — младший сразу по-ковбойски оседлал эту тему и больше уже не слезал с нее до конца срока своего правления. Никак не мог отделаться от нее и Обама, хотя, если верить Родсу, искренне этого желал. Да и Трамп, по его убеждению, остается человеком той же эпохи: он "любит рассуждать о завершении американских войн, начатых после 9/11, но его последний по времени оборонный бюджет на $112 млрд больше, чем в год его прихода к власти". Теперь же, по мнению Родса, необходима "трансформация всего взгляда на мир, сложившегося после 9/11". "Да, нам по-прежнему надо бороться с террористами, но самые большие угрозы впредь будут исходить не от группировок вроде "Аль-Каиды" или ISIS (ИГ, запрещена в России — прим. ТАСС), а от изменения климата, пандемий, рисков со стороны новейших технологий, а также распространения националистического авторитаризма и тоталитаризма китайского образца, угрожающих изменить жизнь во всех странах, включая нашу собственную", — пишет экс-советник Обамы. На его взгляд, "первые месяцы нынешнего кризиса говорят о том, что по его завершении мир скорее всего раз и навсегда станет иным". "Отвечая на 9/11, Америка допустила знакомую ошибку: сделала замах не по силам и тем самым ускорила закат сверхдержавы, — констатирует Родс. — Президентство Трампа и наша неспособность дать эффективный ответ на COVID-19 показывают всю опасность такого мира, в котором Америка даже не пытается лидировать". "Ускорение истории"? Подобных "размышлизмов" за океаном сейчас пруд пруди. Лейтмотивы у многих из них схожие: мир меняется; Америка теряет в нем влияние, а Китай, наоборот, набирает силу; появляются новые угрозы и вызовы, на которые зачастую невозможно ответить с помощью военной мощи, однако на почве кризиса произрастают и семена благоприятных возможностей, включая осознание того, что все мы в конечном счете находимся в одной лодке и должны объединять усилия для общего блага.

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При этом, разумеется, между участниками дискуссии имеются и внутренние различия. Не все, например, уверены, что мир стоит на пороге некоего нового этапа своего развития и после пандемии радикально и необратимо изменится. Так, известный дипломат и политолог, президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас доказывает, что "не всякий кризис становится поворотным пунктом". "Пандемия ускорит, а не преобразит историю", — утверждает он на страницах ведущего американского внешнеполитического журнала Foreign Affairs. Впрочем, и в этой публикации подчеркивается, что "задолго до опустошений, производимых в мире COVID-19, привлекательность американской модели резко снизилась", что "пандемия, скорее всего, подкрепит ту демократическую рецессию, которая наблюдается последние 15 лет". "Даже если на ноябрьских президентских выборах победит такой внешнеполитический "традиционалист", как вице-президент [демократ] Джозеф Байден, — пишет республиканец Хаас, — противодействие Конгресса и общественности не допустит полномасштабного возврата к экспансионистской роли США в мире. А ни у какой другой страны — ни у Китая, ни у кого-либо еще — нет ни желания, ни способности заполнить вакуум, созданный Соединенными Штатами". "Гегемонистская теория глупости" Вникать во все это имеет смысл хотя бы потому, что до выборов, по итогам которых в Вашингтоне может произойти смена власти, осталось всего полгода. В этом контексте любопытна и большая статья Колина Кала и Арианы Беренгот в сетевом издании War On The Rocks; Кал — давний ближайший помощник Байдена, работавший советником вице-президента США по национальной безопасности.

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В эссе, озаглавленном "Отголоски: пандемия коронавируса и новый мировой беспорядок”, распространение COVID-19 названо "бедствием почти библейских масштабов". По мнению авторов, оно грозит тяжелейшими последствиями в самых разных областях — от здравоохранения до экономики и геополитики. В частности, американцы считают, что теперь "высоки как никогда" шансы на "новую холодную войну" между США и Китаем и что "либеральному международному порядку", и без того находившемуся "на изломе", нанесен новый сильный удар. Вину демократы, разумеется, возлагают на Трампа и его партию власти. Приводится гуляющая в соцсетях шутка о том, что на США сейчас проверяется "гегемонистская теория глупости: когда гегемон глуп, вся международная система становится нестабильной и чреватой кризисом". Впрочем, чтобы завершить статью на оптимистической ноте, авторы пишут, что "грандиозное международное сотрудничество все еще возможно и желательно"; конечно, "при должном лидерстве со стороны США". В частности, предлагают Вашингтону "заняться гуманной дипломатией, ослабляющей карательные санкции и торговые барьеры, которые блокируют медицинскую помощь странам, пораженным вирусом". Тревожные параллели По-моему, однако, самое интересное в их анализе — то, что он целиком вписан в контекст сравнения нынешней ситуации с историческим интервалом между Первой и Второй мировыми войнами. Причем если в первые годы после распада СССР за океаном достаточно общим местом были домыслы о "Веймарской России", то теперь речь вообще не об этом.

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Кал и Беренгот сравнивают пандемии COVID-19 и гриппа-"испанки" столетней давности, пишут о "росте национализма и ксенофобии, скрежещущей остановке глобализации в пользу политики по принципу "разори соседа", коллапсе мировой экономики в период Великой депрессии" 1930-х годов. Заодно напоминают о "революции, гражданской войне и политической нестабильности в важных странах", о слабости Британии и "других демократий", о "гонках вооружений, имперском соперничестве и территориальной агрессии, кульминацией которых стало величайшее бедствие современности — Вторая мировая война". Кстати, в этот же ряд они ставят и "рождение в США в межвоенные годы изоляционистского движения под лозунгом "Америка — прежде всего" (America First). А позже в тексте критикуют Трампа за политический принцип "Америка — прежде всего, и только она". В общем, на их взгляд, все это следует иметь в виду, "если мы хотим понимать еще более мрачное направление, в котором может двигаться наш мир". Речь о сегодняшнем мире. Какая у нас эпоха? Читая статьи Родса и Кала, я думал о том, что демократам в США надо было раньше подтверждать свой гуманизм — и не на словах, а на деле. Нобелевец Обама тоже много кого бомбил; достаточно вспомнить Ливию или Сирию. А еще — о том, что у них своя историческая периодизация, а у нас своя. У них — "эпоха 9/11", а у нас какая? Автоматически ответил: "Постсоветская" — и осекся. Это, может быть, и верно для людей моего и более старших поколений. Но уже для наших детей советское время — в лучшем случае смутное воспоминание, подкрепляемое рассказами "предков".

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Нет, историческое время у нас уже точно новое, российское. Вот только названия у него пока нет. Разве что "эпоха Владимира Путина", хотя того и обвиняют постоянно, прежде всего как раз за океаном, в стремлении вернуть советские и имперские времена и амбиции. Знаю, что и дома у нас многие скривятся от названия, отдающего культом личности, но иначе-то как? Ведь не ельцинская же эпоха у нас на дворе... Впрочем, как говорится, было бы что называть. Советуясь с коллегами, я прежде всего убедился, что они не верят в "эпохальность" нынешней пандемии. Один рассказал, что, согласно базе данных ТАСС, о коронавирусах мы писали еще при атипичной пневмонии 2003 года. Причем, по его словам, нынешняя и прежние ситуации схожи до деталей, и складывается "впечатление, что история не просто развивается по спирали, а прямо-таки уверенной поступью шагает по всем прошлым "граблям". Поэтому он полагает, что и теперь, если не случится чего-то совсем уж экстраординарного, "про коронавирус все забудут через год". Другой собеседник, мой ровесник, уверен, что "внешний мир еще долго будет видеть нас в советской шинели" даже после того, как сами мы от нее откажемся. "У них фантомные боли по нашему поводу потяжелее наших будут", — пояснил он. И пошутил, что ответы на мои вопросы дал заочно лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который на днях заявил журналистам, что "никаких резких изменений" в мире после пандемии не будет. "Вызов природы" Поскольку все сейчас на удаленке, мне повезло дозвониться до настоящего специалиста, причем лучшего из мне известных. У научного руководителя Института всеобщей истории РАН академика Александра Чубарьяна мои вопросы вызвали ассоциации с тем, чем он сам сейчас плотно занимается, — темой начала Второй мировой войны. Уже в двадцатых-тридцатых годах прошлого века были известны основные труды главарей нацизма, впервые в истории ставивших задачу геноцида целых народов, но угроза была недооценена, поскольку "национальные интересы, иногда национальный эгоизм, оказались выше понимания общей всемирной опасности", — сказал собеседник. И теперь, когда, "пафосно говоря, вопрос снова о единстве человечества", ему кажутся "весьма второстепенными, весьма условными всякие разногласия", препятствующие необходимой сплоченности стран и народов. Новый коронавирус — "это уже вызов природы: не социальный вызов, а вызов природы для всех нас, — сказал Чубарьян. — И ответ на него должен заключаться в том числе в объединении усилий". Например — для создания эффективной системы выявления и предупреждения эпидемий наподобие уже имеющейся "науки по предупреждению землетрясений". К "новой глобализации"? Что касается периодизации истории, академик исходит из того, что "эпоха — это все-таки более широкое понятие" и, например, в ХХ веке никто не отсчитывал время — "до" или "после" — от той же "испанки". "Я реалист и хочу мыслить реалистически, — сказал ученый. — Я не думаю, что это [COVID-19] меняет ход мировой истории. Но это ставит перед нами новые всемирные задачи".

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Чубарьян, возглавляющий помимо всего прочего Ассоциацию институтов истории стран СНГ, признался, что ему не нравится определение "постсоветский", но ничего лучшего им с коллегами придумать пока не удалось. На вопрос о том, продолжаем ли мы жить в "постсоветское время", он ответил: "Мы живем уже в другой стране, в другой системе координат. Молодое поколение родилось уже в это новое время, и оно уже вписалось в эту жизнь. И ищет смысл жизни для себя уже исходя из совершенно иных точек зрения, критериев, чем предшествующие поколения". При этом собеседник уверен, что наше время в России — это именно новая эпоха, а не просто некий переходный период. "Нет, я считаю, что мы уже перешли в новую эпоху, — сказал он. — Это уже новая реальность, новое время". Подтверждения мы видим и в условиях пандемии: от особой заботы властей о частном бизнесе, которого в советское время у нас просто не было, до современных технологий, которые позволяют и лидерам, и всем людям общаться лицом к лицу, не выходя из дома. Принципиально важно, что этот новый уклад жизни — универсальный, общий для всех. Чубарьяна это обнадеживает, он видит в этом "одно из условий возможности объединения человечества". Более того, на его взгляд, сейчас налицо "потребность в новом типе глобализации для человечества, на новых основах". А что люди повсюду подстраивают периодизацию истории под свои национальные особенности, академика не смущает: по его словам, так всегда и было. Сплачивают ли угрозы Задним числом мне пришло в голову, что попытка "глобализации нового типа" в истории тоже уже была и именовалась интернационализмом. Да и вопрос о том, может ли человечество сплотиться даже не во имя общих идеалов, а хотя бы для отражения общих угроз, остается открытым. Специалисты оценивают такую перспективу скептически. В 1987 году президент США Рональд Рейган заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН: "Я порой думаю о том, как быстро испарились бы наши разногласия по всему миру, если бы мы столкнулись с инопланетной угрозой из-за пределов нашего мира". В 2014 году и Билл Клинтон сказал, что такая угроза — "возможно, единственный способ сплотить наш все более разобщенный мир".

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Я и сам надеюсь, что у "темной тучи" нынешней пандемии может иметься "серебряный ободок" в виде "принуждения к человечности". Но вот комментатор профильного журнала Psychology Today ("Психология сегодня") утверждает, что "пока еще рано судить о том, выявит ли коронавирус в нас все самое лучшее или самое худшее". История учит нас тому, что у товарищей по оружию в войнах рождается боевое братство, но про пандемии таких же свидетельств нет, пишет он. В книгах и на экранах показывается, как герои жертвуют собой в бою, а не как они тихо угасают на больничных койках. Да, мы видим, как в Италии медикам поют с балконов серенады, и понимаем, что даже "наше социальное дистанцирование — это парадоксальная разновидность единства, альтруистическая форма коллективных действий, призванных остановить распространение" болезни, указывает американский психолог. Но знаем и о подъеме ксенофобии и расизма, неприязни к иммигрантам и вообще "понаехавшим". Между прочим, согласно публикации, "теория поведенческой иммунной системы предполагает, что предвзятость (prejudice) могла развиться отчасти для предохранения от патогенов, которые могут разноситься незнакомыми чужими людьми". А помимо эволюции вмешивается даже политика: в США сейчас, как отмечает автор, "представления людей о том, насколько опасен коронавирус, разнятся по партийной принадлежности". Вообще Psychology Today оказался кладезем интересных текстов. И про то, что, вопреки интуитивным предположениям Рейгана и Клинтона, мир не сплачивается перед лицом общих угроз; и про то, что наличие общего врага для людей утешительно; и про подход к любым международным спорам и конфликтам с позиций противопоставления своего "племени" чужому. "Маски будут сброшены" Такое противопоставление — очевидная реальность. Бывшая коллега Родса по администрации Обамы Саманта Пауэр, экс-постпред США при ООН, только что напечатала в журнале Time комментарий "Как эпоха COVID-19 навсегда изменит национальную безопасность". Она, в частности, считает, что и "после 9/11" США следовало думать не об отражении террористических угроз, а о "растущей мощи Китая и о военной и цифровой агрессии России"…

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