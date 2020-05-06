СМИ: Брежнев устно согласился включить юг Курил в число "нерешенных вопросов" с Токио

ТОКИО, 6 мая. /ТАСС/. Советский лидер Леонид Брежнев на переговорах с премьер-министром Японии в октябре 1973 года устно признал, что проблема южной части Курил входит в число "нерешенных вопросов", оставшихся между двумя странами после окончания Второй мировой войны. Как сообщила в среду газета Asahi , об этом говорится в официальной записи бесед двух руководителей, сделанной сотрудниками МИД Японии. Она имеет гриф "Совершенно секретно. Без ограничения срока".

Запись, как утверждается, находилась в архиве бывшего премьер-министра страны Такэо Мики и после его смерти в соответствии с волей политика была передана в библиотеку токийского Университета Мэйдзи. Там этот дипломатический документ был обнаружен исследователями.

Во время пребывания в Москве в октябре 1973 года японский премьер Какуэй Танака провел четыре раунда переговоров с Леонидом Брежневым, пытаясь добиться выгодного для Токио результата по вопросу о южной части Курил и заключении мирного договора. СССР тогда отрицал само существование территориальной проблемы в двусторонних отношениях, хотя и стремился к активизации связей с Токио.

С этой целью, как говорится в записи, Брежнев на третьей встрече с японским премьером предложил выработать какой-либо документ о принципах сотрудничества двух стран отдельно от мирного договора, по вопросу о котором имелись большие разногласия. Танака отверг такую идею, опасаясь, что ее реализация отвлечет внимание от обсуждения судьбы юга Курил. Он даже пригрозил не подписывать совместное заявление по итогам переговоров, если там не будет указано, что их предметом является определение принадлежности южнокурильских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи, которую в Токио для удобства считают за один остров. Однако Брежнев вспылил и прямым текстом заявил, что это совершенно неприемлемо.

Что сказал советский лидер?

На четвертой встрече стороны сошлись на компромиссе, предложенном советской стороной. В текст коммюнике от 10 октября 1973 года была включена фраза о том, что "урегулирование нерешенных вопросов, оставшихся со времен Второй мировой войны, и заключение мирного договора внесут вклад в установление подлинно добрососедских и дружественных отношений между обеими странами". При этом Танака, как утверждается, напрямую попросил Брежнева учесть, что в число "нерешенных вопросов" включен и вопрос об островах. "Я знаю!" - якобы ответил на это генсек ЦК КПСС. Такана при этом еще раз попросил Брежнева подтвердить, что в "нерешенные вопросы" включена судьба всех четырех островов. "Да", - якобы заявил в ответ советский лидер.

Впрочем, на переговорах и мирном договоре после этого особого прогресса не было, а затем они вновь прервались, а СССР продолжал утверждать, что территориальный вопрос в отношениях с Токио не существует. Ситуация изменилась только во время визита президента Михаила Горбачева в Токио в апреле 1991 года, а в 1993 году президент Борис Ельцин подписал Московскую декларацию, где говорилось, что предметом переговоров является определение принадлежности четырех островов юга Курил.

Ранее в архиве экс-премьера Мики был найден документ из истории советско-японских отношений, в котором говорится, что правительство Японии в 1956 году на последнем этапе переговоров с СССР о восстановлении двусторонних дипломатических отношений после Второй мировой войны сняло требование о том, что и после этого в процессе выработки мирного договора должны продолжиться переговоры о судьбе всей южной части Курил. Токио пошел на такой отход от своей позиции ради скорейшей нормализации связей с Москвой и восстановления двустороннего сотрудничества в сфере рыболовства, в котором страна тогда остро нуждалась.