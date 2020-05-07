МИД КНР потребовал от США одуматься в ответ на сравнение Трампом коронавируса с терактами

ПЕКИН, 7 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны одуматься и пересмотреть свои взгляды на складывающуюся в мире ситуацию, особенно после недавних высказываний американского президента Дональда Трампа, сравнившего пандемию нового коронавируса с нападением на США террористов. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Крайне досадно, что американская сторона делает подобные заявления, перекладывая ответственность за собственные проблемы на других. Это неправильно, американцам следует сосредоточиться на мерах по противодействию пандемии, - подчеркнула она на регулярном брифинге, комментируя вопрос западного журналиста о недавних высказываниях Трампа. - Я считаю, что США должны одуматься, пока еще не слишком поздно. Мы настаиваем на том, чтобы Вашингтон перестал перекладывать собственные беды на плечи Пекина".

По словам дипломата, в условиях сложной эпидемиологической ситуации Соединенные Штаты должны воздержаться от конфронтации с КНР и объединить усилия с другими государствами для борьбы с пандемией у себя в стране. "Только таким образом мы сможем одержать победу над вирусом", - пояснила Хуа Чуньин.

Она добавила, что, невзирая на резкие заявления отдельных представителей США, власти Китая по-прежнему готовы помогать американской стороне в борьбе с коронавирусом. Представитель МИД напомнила, что на фоне критики со стороны Вашингтона эксперты и официальные лица многих других стран дают исключительно высокую оценку действиям китайского руководства, не только предпринявшего активные и эффективные шаги по ликвидации эпидемии на своей территории, но и оказавшего поддержку многим государствам.

В среду Трамп выразил мнение, что пандемия нового коронавируса "оказалась хуже нападения японской авиации на базу ВМС США Перл-Харбор в декабре 1941 года, а также серии терактов 11 сентября 2001 года".