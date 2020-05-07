Депутат Рады считает, что новая власть Украины продолжает курс на искажение истории войны

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. После прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского новая власть продолжила курс на искажение истории Второй мировой войны, несмотря на то, что лично Зеленский, вероятно, разделяет ценности большинства украинцев, для которых День Победы остается важнейшим праздником. Об этом заявил в четверг заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Олег Волошин в ходе видеомоста, посвященного 75-летию Победы.

Депутат напомнил, что его партия, "Оппозиционная платформа - За жизнь!" (ОПЗЖ) предложила в Верховной раде проект постановления о праздновании на государственном уровне на Украине 75-летия победы над гитлеровской Германией. Олег Волошин отметил, что эта инициатива не была рассмотрена и что мало надежд на принятие Радой такого постановления. "Поэтому в отличие от моих коллег (парламентариев из стран СНГ - прим. ТАСС), которые тут (в ходе телемоста - прим. ТАСС) с гордостью рапортовали о том, как в их странах отмечают эту великую дату, к сожалению, на Украине не все так радужно", - сказал депутат Рады.

"Борьба за историческую память имеет колоссальное значение для будущего Украины и для всех нас, - сказал Олег Волошин. - Нельзя отрицать тот факт, что идут попытки реабилитации пособников нацизма, им устанавливают монументы и памятники".

"У нас были огромные надежды в прошлом году в связи со сменой президента на то, что это поменяется, тем более, что Владимир Зеленский сам является внуком воина-победителя и его дед воевал, прошел всю войну, и я не сомневаюсь, что в душе он разделяет те же ценности, те же убеждения, которые нас сегодня объединили здесь", - считает Олег Волошин. "Но на государственном уровне нынешняя власть идет абсолютно по той же колее, по которой шла предыдущая власть", - констатировал украинский политик.

"Оппозиционная платформа - За жизнь", по словам Волошина, активно противостоит попыткам исказить историю. Он отметил, что ОПЗЖ организует автопробеги, посвященные Дню Победы, во всех крупных городах Украины, поскольку это единственная возможная форма проведения массовых акций в условиях карантина, введенного в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. "На всех [телевизионных] каналах, где менеджмент прислушивается к мнению наших коллег по партии, фракции, просто разумных людей, будут идти концерты ко Дню Победы и фильмы", - рассказал Олег Волошин.

Он обратился к принимавшим участие в телемосте депутатам Европейского парламента Татьяне Жданок (Латвия) и Мирославу Радачовскому (Словакия) с просьбой обратить внимание руководителей ЕС на попытки реабилитации нацизма, происходящие на Украине. "Страна не может претендовать на принадлежность к европейской политической культуре, если она при этом ставит под сомнение решения Нюрнбергского трибунала и все прочие итоги Второй мировой войны", - заявил Олег Волошин.